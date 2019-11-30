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30 Kasım 2019, Cumartesi
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'de 'ndan Ozan'a övgü dolu sözler

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'ndan Ozan'a övgü dolu sözler

Bu sezon futboluyla F.Bahçe ve 'ın vazgeçilmezleri arasına giren 'a 'ndan övgüler yağdı. Genç oyuncuyla her fırsatta konuşan F.Bahçe kaptanı Emre, "Başarılı futbolunu istikrarlı bir şekilde devam ettirmen halinde bu kulübün efsaneleri arasına girersin. Hep sahada kalmaya bak" diye konuştu.

Bu sezon futboluyla F.Bahçe ve 'ın vazgeçilmezleri arasına giren 'a 'ndan övgüler yağdı. Genç oyuncuyla her fırsatta konuşan F.Bahçe kaptanı Emre, "Başarılı futbolunu istikrarlı bir şekilde devam ettirmen halinde bu kulübün efsaneleri arasına girersin. Hep sahada kalmaya bak" diye konuştu.

  1. 30.11.2019
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