Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'ndan Ozan'a övgü dolu sözler
Bu sezon futboluyla F.Bahçe ve Milli Takım'ın vazgeçilmezleri arasına giren Ozan Tufan'a Emre Belözoğlu'ndan övgüler yağdı. Genç oyuncuyla her fırsatta konuşan F.Bahçe kaptanı Emre, "Başarılı futbolunu istikrarlı bir şekilde devam ettirmen halinde bu kulübün efsaneleri arasına girersin. Hep sahada kalmaya bak" diye konuştu.
Bu sezon futboluyla F.Bahçe ve Milli Takım'ın vazgeçilmezleri arasına giren Ozan Tufan'a Emre Belözoğlu'ndan övgüler yağdı. Genç oyuncuyla her fırsatta konuşan F.Bahçe kaptanı Emre, "Başarılı futbolunu istikrarlı bir şekilde devam ettirmen halinde bu kulübün efsaneleri arasına girersin. Hep sahada kalmaya bak" diye konuştu.
- 30.11.2019
- Dündar Keşaplı'dan Burak Yılmaz açıklaması!
- Emre Bol: Son yıllarda Avrupa'da ülke puanının düşmesinin sebebi Galatasaray'dır
- Firari FETÖ’cü Hakan Şükür bakın nerede ve nasıl görüntülendi! İZLE
- Okan Buruk: Almanya'da kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz
- Ünal Karaman: "7 altyapı oyuncumuzun 6’sı forma giydi"
-
Beşiktaş'ta yıldız oyuncunun son görüntüsü korkuttu!
Toplam 1
Yorum
dfdfdfd fdffdfdf
-
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Abdülkadir Ömür'e ziyaret
Toplam 4
Yorum
KorayD. Abdülkadir'e geçmiş olsun, sahalara dönmesini bekliyoruz. Misafir ne bulursa onu yer, ama tepsi biraz küçük kalmış.
-
Kayserispor'dan flaş Emre Demir kararı!
Toplam 1
Yorum
01ADS çocuğu bitirecekler kararlılar
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'ndan Ozan'a övgü dolu sözler haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.