Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'ndan Ozan'a övgü dolu sözler

Bu sezon futboluyla F.Bahçe ve Milli Takım'ın vazgeçilmezleri arasına giren Ozan Tufan'a Emre Belözoğlu'ndan övgüler yağdı. Genç oyuncuyla her fırsatta konuşan F.Bahçe kaptanı Emre, "Başarılı futbolunu istikrarlı bir şekilde devam ettirmen halinde bu kulübün efsaneleri arasına girersin. Hep sahada kalmaya bak" diye konuştu.