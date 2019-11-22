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22 Kasım 2019, Cuma
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ile anlaşma yakın’

‘Fenerbahçe ile anlaşma yakın’

Türkıye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı , ile anlaşma yapmaya yakın olduklarını açıkladı. Aydın, Fenerbahçe ile ortak bir noktada buluşacaklarını ifade etti.

, ve ile anlaşmaları yaptıklarını hatırlatan Aydın, "F.Bahçe ile görüşmelerimiz olumlu yönde devam ediyor. 'nin daha farklı bir durumu var. Bizim önerdiğimiz gömlek Fenerbahçe'ye uymuyor. Fenerbahçe'nin söylediği de bize uymuyor. Ortak bir noktada buluşacağız. Eli kulağındadır, mutlaka yapacağız" dedi.

  1. 22.11.2019
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