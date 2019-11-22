‘Fenerbahçe ile anlaşma yakın’

Trabzon, Beşiktaş ve Galatasaray ile anlaşmaları yaptıklarını hatırlatan Aydın, "F.Bahçe ile görüşmelerimiz olumlu yönde devam ediyor. Fenerbahçe'nin daha farklı bir durumu var. Bizim önerdiğimiz gömlek Fenerbahçe'ye uymuyor. Fenerbahçe'nin söylediği de bize uymuyor. Ortak bir noktada buluşacağız. Eli kulağındadır, mutlaka yapacağız" dedi.