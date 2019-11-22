‘Fenerbahçe ile anlaşma yakın’
Türkıye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Hüseyin Aydın, Fenerbahçe ile anlaşma yapmaya yakın olduklarını açıkladı. Aydın, Fenerbahçe ile ortak bir noktada buluşacaklarını ifade etti.
Trabzon, Beşiktaş ve Galatasaray ile anlaşmaları yaptıklarını hatırlatan Aydın, "F.Bahçe ile görüşmelerimiz olumlu yönde devam ediyor. Fenerbahçe'nin daha farklı bir durumu var. Bizim önerdiğimiz gömlek Fenerbahçe'ye uymuyor. Fenerbahçe'nin söylediği de bize uymuyor. Ortak bir noktada buluşacağız. Eli kulağındadır, mutlaka yapacağız" dedi.
- 22.11.2019
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Beşiktaş transferleri resmen duyurdu! Devre arasında...
Toplam 1
Yorum
Nahya Bjk tasa uc oyuncu lazim golcu.sag kanat,orta saha alinmali mecmur .gidecekler .lens enzoroka.ohuzhan.
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FIFPro'dan skandal açıklama!
Toplam 2
Yorum
metin bizlerin parasıda ülkemizde kalır bunlara para yedirmek zorunda kalmayız isabet olmuş
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FIFPro'dan skandal açıklama!
Toplam 2
Yorum
metin ozaman yapılacıak belli bizde yabancı transferini yaklalıyalım oyuncularda Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği. ne transfer olsun
‘Fenerbahçe ile anlaşma yakın’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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