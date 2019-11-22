Ne yaptın Ozan! Fenerbahçe'nin sözleşme teklifine şok yanıt
Sezon sonu sözleşmesi bitecek isimlerden olan Ozan Tufan ile yapılan ilk görüşmede uzlaşma sağlanamamıştı. Yıllık ücretlerde belli bir skalada kalmayı hedefleyen F.Bahçe Yönetimi'nin ilk teklifine olumsuz yanıt veren genç oyuncu, bir de şart koştu. Ozan'ın en az 4 senelik bir sözleşme talep ettiği de öğrenildi. Bu arada yönetimin Ozan'a 2 milyon euro'nun altında bir teklif yaptığı iddia edildi.
- 22.11.2019
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Beşiktaş transferleri resmen duyurdu! Devre arasında...
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Yorum
Nahya Bjk tasa uc oyuncu lazim golcu.sag kanat,orta saha alinmali mecmur .gidecekler .lens enzoroka.ohuzhan.
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FIFPro'dan skandal açıklama!
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Yorum
metin bizlerin parasıda ülkemizde kalır bunlara para yedirmek zorunda kalmayız isabet olmuş
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FIFPro'dan skandal açıklama!
Toplam 2
Yorum
metin ozaman yapılacıak belli bizde yabancı transferini yaklalıyalım oyuncularda Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği. ne transfer olsun
Ne yaptın Ozan! Fenerbahçe'nin sözleşme teklifine şok yanıt haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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