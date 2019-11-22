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22 Kasım 2019, Cuma
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Ne yaptın Ozan! 'nin sözleşme teklifine şok yanıt

Ne yaptın Ozan! Fenerbahçe'nin sözleşme teklifine şok yanıt

Sezon sonu sözleşmesi bitecek isimlerden olan Ozan Tufan ile yapılan ilk görüşmede uzlaşma sağlanamamıştı. Yıllık ücretlerde belli bir skalada kalmayı hedefleyen F.Bahçe Yönetimi'nin ilk teklifine olumsuz yanıt veren genç oyuncu, bir de şart koştu. Ozan'ın en az 4 senelik bir sözleşme talep ettiği de öğrenildi. Bu arada yönetimin Ozan'a 2 milyon euro'nun altında bir teklif yaptığı iddia edildi.

  1. 22.11.2019
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