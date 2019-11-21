Ozan Tufan sırrını açıkladı! Gece hayatı yerine...
Kasımpaşa galibiyetine rağmen milli araya lider girme hedefini tutturamayan Fenerbahçe, Malatya deplasmanında kazanarak zirve mücadelesini sürdürmek istiyor. Geçmişe sünger çekerek yıldızını yeniden parlatan Ozan Tufan'ın maç öncesi açıklamaları gündem oldu. Genç oyuncu, "Hayatımı her anlamda yenilemenin meyvesini alıyorum." dedi.
Malatya deplasmanında Vedat Muriqi ve Kruse için riske girmeyecek, cezalı Isla'dan da faydalanamayacak olan Ersun Yanal, takımını yeniden şekillendirmeye çalışıyor... Kritik maç öncesi açıklamalarda bulunan Ozan Tufan, kazanmak için sahaya çıkacaklarını kaydederken başarısının sırrını da açıkladı.
KÜLLERİNDEN DOĞDU
Bitme noktasına gelen kariyerini uçurumun kenarından döndüren Ozan "Hayatımı baştan düzenledim. Problemlerimi geçmişte bıraktım, geleceğe odaklandım. Sadece futbola konsantre oldum ve ayağa kalktım" dedi. Gece hayatının yerine sosyal sorumluluk projeleri koyan Ozan "Hayatımı her anlamda yenilemenin meyvesini alıyorum. Bu performansımın üzerine koyarak devam etmek istiyorum" ifadesiyle daha iyi olacağının sinyalini verdi.
- 21.11.2019
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Fenerbahçe'den Pedro harekatı!
Toplam 1
Yorum
fb40 pedro çok iyi bir topçu bence mevkisinin en iyisi alınırsa çok iyi olur . bize bence çok iyi bir sol bek lazım kanatları çok iyi kullanacak
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Önceliği Trabzon
Toplam 1
Yorum
şimal yıldızı niye opsiyonun son gününü beklemiyoruz ? ya sakatlanırsa !
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Fenerbahçe'de Tolga gerçeği
Toplam 1
Yorum
Ercan Adamsın. Eskiden izlerken seni beğeniyorken şimdi bizim takımda olman beni çok mutlu ediyor kardeşim. Devam et.
Ozan Tufan sırrını açıkladı! Gece hayatı yerine... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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