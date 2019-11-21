Ozan Tufan sırrını açıkladı! Gece hayatı yerine...

Malatya deplasmanında Vedat Muriqi ve Kruse için riske girmeyecek, cezalı Isla'dan da faydalanamayacak olan Ersun Yanal, takımını yeniden şekillendirmeye çalışıyor... Kritik maç öncesi açıklamalarda bulunan Ozan Tufan, kazanmak için sahaya çıkacaklarını kaydederken başarısının sırrını da açıkladı.

KÜLLERİNDEN DOĞDU

Bitme noktasına gelen kariyerini uçurumun kenarından döndüren Ozan "Hayatımı baştan düzenledim. Problemlerimi geçmişte bıraktım, geleceğe odaklandım. Sadece futbola konsantre oldum ve ayağa kalktım" dedi. Gece hayatının yerine sosyal sorumluluk projeleri koyan Ozan "Hayatımı her anlamda yenilemenin meyvesini alıyorum. Bu performansımın üzerine koyarak devam etmek istiyorum" ifadesiyle daha iyi olacağının sinyalini verdi.