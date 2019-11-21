Ozan Tufan sırrını açıkladı! Gece hayatı yerine... - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
21 Kasım 2019, Perşembe
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sırrını açıkladı! Gece hayatı yerine...

Ozan Tufan sırrını açıkladı! Gece hayatı yerine...

Kasımpaşa galibiyetine rağmen milli araya lider girme hedefini tutturamayan , deplasmanında kazanarak zirve mücadelesini sürdürmek istiyor. Geçmişe sünger çekerek yıldızını yeniden parlatan 'ın maç öncesi açıklamaları gündem oldu. Genç oyuncu, "Hayatımı her anlamda yenilemenin meyvesini alıyorum." dedi.

deplasmanında Vedat Muriqi ve Kruse için riske girmeyecek, cezalı Isla'dan da faydalanamayacak olan , takımını yeniden şekillendirmeye çalışıyor... Kritik maç öncesi açıklamalarda bulunan , kazanmak için sahaya çıkacaklarını kaydederken başarısının sırrını da açıkladı.

KÜLLERİNDEN DOĞDU

Bitme noktasına gelen kariyerini uçurumun kenarından döndüren Ozan "Hayatımı baştan düzenledim. Problemlerimi geçmişte bıraktım, geleceğe odaklandım. Sadece futbola konsantre oldum ve ayağa kalktım" dedi. Gece hayatının yerine sosyal sorumluluk projeleri koyan Ozan "Hayatımı her anlamda yenilemenin meyvesini alıyorum. Bu performansımın üzerine koyarak devam etmek istiyorum" ifadesiyle daha iyi olacağının sinyalini verdi.

  1. 21.11.2019
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