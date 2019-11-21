Fenerbahçe Beko THY Avrupa Ligi'nde yarın ASVEL'e konuk olacak - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
21 Kasım 2019, Perşembe
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Beko 'nde yarın 'e konuk olacak

Fenerbahçe Beko THY Avrupa Ligi'nde yarın ASVEL'e konuk olacak

Beko Erkek Basketbol Takımı, 'nin 10. haftasında yarın 'nın takımıyla karşılaşacak. Astroballe Salonu'nda oynanacak mücadele TSİ 22.45'te başlayacak.

'nde sezona kötü başlayan Beko, geride kalan 9 haftada 2 galibiyet elde edebildi. 'da Baskonia ve 'i mağlup eden sarı-lacivertliler, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda tek mağlubiyetini Zalgiris karşısında yaşadı.

Fenerbahçe Beko, deplasmanda ise , Kızılyıldız mts, AX Armani Exchange Milan, Maccabi FOX, CSKA ve son olarak ile oynadığı mücadelelerden ise yenilgiyle ayrıldı.

AVRUPA'DA 519. RANDEVU
Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarındaki 519. maçına karşısında çıkacak.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında bugüne dek oynadığı 518 karşılaşmada 297 galibiyet elde ederken, 221 yenilgi yaşadı.

Avrupa Ligi'nde ise 316 maça çıkan Fenerbahçe, 186 galibiyet alırken, 130 kez mağlup oldu.

  1. 21.11.2019
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