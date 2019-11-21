Fenerbahçe'de ara transfer dönemi adına çalışmalar aralıksız sürerken sarı lacivertliler hiç tahmin etmedikleri bir durum karşısında adeta şoku yaşadı. Son dakika gelişmesi dahilinde Milli Takım'ın ve Fenerbahçe'nin başarılı orta saha oyuncusu Ozan Tufan, sezon sonu bitecek olan sözleşmesine binaen sarı lacivertlilerden bir teklif aldı. Teklifi hiç düşünmeden reddeden Ozan'ın bu kararı Fenerbahçe'de şok etkisi yarattı. Peki, o teklif neydi? Ozan Tufan Fenerbahçe'den kendisine yapılan teklifi neden kabul etmedi? İşte son dakika Fenerbahçe haberinin ayrıntıları...