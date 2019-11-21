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Fenerbahçe'de Ozan Tufan şoku: Sözleşme teklifini kabul etmedi! Aziz Yıldırım...
Fenerbahçe'de ara transfer dönemi adına çalışmalar aralıksız sürerken sarı lacivertliler hiç tahmin etmedikleri bir durum karşısında adeta şoku yaşadı. Son dakika gelişmesi dahilinde Milli Takım'ın ve Fenerbahçe'nin başarılı orta saha oyuncusu Ozan Tufan, sezon sonu bitecek olan sözleşmesine binaen sarı lacivertlilerden bir teklif aldı. Teklifi hiç düşünmeden reddeden Ozan'ın bu kararı Fenerbahçe'de şok etkisi yarattı. Peki, o teklif neydi? Ozan Tufan Fenerbahçe'den kendisine yapılan teklifi neden kabul etmedi? İşte son dakika Fenerbahçe haberinin ayrıntıları...
21 Kasım 2019 Perşembe 11:39
Güncelleme: 21.11.2019 11:41
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Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor...
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Sarı lacivertliler bir yandan takviye için hummalı bir çalışma yürütürken diğer yandan iç transfer konusunda hamleler yapıyor.
Fenerbahçe, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek futbolcuların durumlarına bakarken, kalmak istedikleriyle de masaya oturdu.
Bu isimlerin başında da son iki sezondur gösterdiği performansla fark yaratan Ozan Tufan geliyor.
Geçen sezonun ikinci yarısıyla birlikte çıkışa geçen futbolcu, hem Fenerbahçe'nin hem de A Milli Takımı'nın değişilmez ismi konuma geldi.