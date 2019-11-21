Fenerbahçe ilk kez Vedat Muriç'siz oynayacak!
Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Kosovalı golcü Vedat Muriç ile Alman yıldız Max Kruse, sarı-lacivertlilerin BTC Yeni Malatyaspor ile oynayacağı zorlu karşılaşmada forma giyemeyecek. Kanarya, bu sezon ilk kez Vedat Muriç'siz sahaya çıkacak.
Kasımpaşa maçında ayak bileğine darbe alan bu nedenle Kosova Milli Takımı'nda da forma giyemeyen Vedat Muriç'te ümit yok. Dün yapılan antrenmanda da takımdan ayrı çalışan golcünün bileği gün gün kontrol edilecek ancak sağlık heyeti Vedat'ın, pazar günü oynanacak Malatya maçına yetişmesinin zor olduğunu söyledi.
F.Bahçe, bu sezon ligde ilk kez tecrübeli yıldızından yoksun olarak sahaya çıkacak. Oyuncunun Göztepe karşılaşmasına yetişmesi için seferberlik ilen edildi.
Vedat bu sezon 7 gol atarken, Fenerbahçe oyuncunun fileleri havalandırdığı hiçbir maçı kaybetmedi.
DURMISI'DEN YEŞİL IŞIK
Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde ilgilendiği ama transferini sonuçlandıramadığı Riza Durmisi, Fenerbahçe ile görüştüklerini itiraf etti. Lazio'da forma giyen Danimarkalı sol bek, La Gazzetta dello Sport'a şöyle konuştu: "Benimle en çok ilgilenen kulüp Fenerbahçe. Ara transfer dönemi için görüşmelerimiz devam ediyor. Fenerbahçe benimle, menajerimle ve Lazio ile konuştu. Ancak İspanya'dan da teklifler var." Sözleşmesi 2023'te bitecek olan 25 yaşındaki futbolcu, bu sezon 19 resmi maçta forma giydi ve 1 asistlik katkı verdi.
- 21.11.2019
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Toplam 1
Yorum
gunbey BENCE HATA HER YIL İYİ OYUNCULARIMIZ GİDİYOR YERİNE DAHA İYİ DİYE ALINANLAR KÖTÜ ÇIKIYOR ŞAMPİYON OLAN KADROYU TEKRAR BİR ARAYA GETİRMELERİ
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Fenerbahçe'den Pedro harekatı!
Toplam 1
Yorum
fb40 pedro çok iyi bir topçu bence mevkisinin en iyisi alınırsa çok iyi olur . bize bence çok iyi bir sol bek lazım kanatları çok iyi kullanacak
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Önceliği Trabzon
Toplam 1
Yorum
şimal yıldızı niye opsiyonun son gününü beklemiyoruz ? ya sakatlanırsa !
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