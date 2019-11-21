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21 Kasım 2019, Perşembe
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ilk kez 'siz oynayacak!

Fenerbahçe ilk kez Vedat Muriç'siz oynayacak!

'de sakatlığı bulunan Kosovalı golcü ile Alman yıldız Max Kruse, sarı-lacivertlilerin BTC ile oynayacağı zorlu karşılaşmada forma giyemeyecek. Kanarya, bu sezon ilk kez Vedat Muriç'siz sahaya çıkacak.

maçında ayak bileğine darbe alan bu nedenle Kosova 'nda da forma giyemeyen 'te ümit yok. Dün yapılan antrenmanda da takımdan ayrı çalışan golcünün bileği gün gün kontrol edilecek ancak sağlık heyeti Vedat'ın, pazar günü oynanacak maçına yetişmesinin zor olduğunu söyledi.

Muriç ve Kruse Malatya'da yok

F.Bahçe, bu sezon ligde ilk kez tecrübeli yıldızından yoksun olarak sahaya çıkacak. Oyuncunun Göztepe karşılaşmasına yetişmesi için seferberlik ilen edildi.

Vedat bu sezon 7 gol atarken, oyuncunun fileleri havalandırdığı hiçbir maçı kaybetmedi.

DURMISI'DEN YEŞİL IŞIK

Fenerbahçe'nin yaz döneminde ilgilendiği ama transferini sonuçlandıramadığı Riza Durmisi, Fenerbahçe ile görüştüklerini itiraf etti. Lazio'da forma giyen Danimarkalı sol bek, La Gazzetta dello Sport'a şöyle konuştu: "Benimle en çok ilgilenen kulüp Fenerbahçe. Ara transfer dönemi için görüşmelerimiz devam ediyor. Fenerbahçe benimle, menajerimle ve Lazio ile konuştu. Ancak 'dan da teklifler var." Sözleşmesi 2023'te bitecek olan 25 yaşındaki futbolcu, bu sezon 19 resmi maçta forma giydi ve 1 asistlik katkı verdi.

  1. 21.11.2019
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