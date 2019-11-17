Samandıra’da seferberlik ilan edildi

Isınma ve koordinasyonla güne başlayan Fenerbahçe, daha sonra 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Kanarya, 4'erli takımlar halinde yapılan çift kale maçlarla idmanı tamamladı.



İKİ YILDIZ YİNE AYRI

Malatya maçının hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe'de iki isim yine takımdan ayrı çalıştı. Milli takımlarda bulunan 13 futbolcunun dışında Muriç ile Kruse de dünkü idmanda yer almadı. Sarı-lacivertlilerin iki önemli ismi, kendilerini verilen özel programı uyguladı. Teknik direktör Ersun Yanal'ın Malatya maçına yetiştirilmesini istediği iki oyuncu için kulüpte seferberlik ilan edildi.