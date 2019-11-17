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17 Kasım 2019, Pazar
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’da seferberlik ilan edildi

Samandıra’da seferberlik ilan edildi

Ligin 12. haftasında 'a konuk olacak , bu maçın hazırlıklarını hız kesmeden sürdürüyor. yönetiminde 'da çalışan sarı-lacivertliler, bulunan 10 futbolcusundan yoksun çalıştı.

Isınma ve koordinasyonla güne başlayan , daha sonra 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Kanarya, 4'erli takımlar halinde yapılan çift kale maçlarla idmanı tamamladı.

İKİ YILDIZ YİNE AYRI
maçının hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe'de iki isim yine takımdan ayrı çalıştı. bulunan 13 futbolcunun dışında Muriç ile Kruse de dünkü idmanda yer almadı. Sarı-lacivertlilerin iki önemli ismi, kendilerini verilen özel programı uyguladı. 'ın Malatya maçına yetiştirilmesini istediği iki oyuncu için kulüpte seferberlik ilan edildi.

  1. 17.11.2019
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