Eljif Elmas'tan flaş itiraf! ''Fenerbahçe'deyken...''

Yaz transfer sezonunda Fenerbahçe'den İtalya'nın güçlü ekiplerinden Napoli'ye 16 milyon euro + bonuslarla transfer olan Eljif Elmas'tan gündem yaratacak açıklamalar geldi. İtalyan basınına konuşan genç yıldız adayı Napoli'nin İtalyan Ligi'nin en iyi takımlarından biri olduğunu söylerken eski takımı Fenerbahçe'deki günleriyle karşılaştırma yaptı ve samimi bir itirafta bulundu.

16 Kasım 2019 Cumartesi 19:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





