Eljif Elmas'tan flaş itiraf! ''Fenerbahçe'deyken...''

Yaz transfer sezonunda Fenerbahçe'den İtalya'nın güçlü ekiplerinden Napoli'ye 16 milyon euro + bonuslarla transfer olan Eljif Elmas'tan gündem yaratacak açıklamalar geldi. İtalyan basınına konuşan genç yıldız adayı Napoli'nin İtalyan Ligi'nin en iyi takımlarından biri olduğunu söylerken eski takımı Fenerbahçe'deki günleriyle karşılaştırma yaptı ve samimi bir itirafta bulundu.
16 Kasım 2019 Cumartesi 19:44
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Fenerbahçe'den rekor transfer ücretiyle Napoli'ye transfer olan Elif Elmas, İtalyan basınına verdiği röportajda Türkiye ve İtalya'da oynanan futbol arasındaki farkları anlattı.
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Makedon futbolcu yaz transfer sezonunda uzun transfer görüşmeleri sonucu 16 milyon euro + bonuslarla İtalyan devinin yolunu tutmuştu.
Eljif Elmas, İtalya'da gösterdiği performans ile teknik direkörAncelotti'nin de gözüne girdi.
Deneyimli teknik adam Eljif Elmas için birçok mevkide forma giyebilen modern bir futbolcu olduğunu söylemişti.
Fenerbahçe'de oynadığı dönemde taraftarın sevgilisi konumunda olan genç yıldız adayı verdiği röportajda Türkiye Ligi ve İtalya Ligi'ni kıyaslarken eski günlerine de değindi.