Fenerbahçe'ye Matuidi'den kötü haber!

Juventus ile sezon sonu sözleşmesi sona erecek Blaise Matuidi'yi gündemine alan F.Bahçe'ye kötü haber geldi. İtalyan Tuttusport, 32 yaşındaki orta sahanın kulübüyle sözleşmesini bir yıl daha uzatacağını yazdı. Fransız yıldızın mukavelesindeki 1 yıllık opsiyonun otomatik olarak devreye gireceği belirtildi.