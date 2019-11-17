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17 Kasım 2019, Pazar
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'ye Matuidi'den kötü haber!

Fenerbahçe'ye Matuidi'den kötü haber!

ile sezon sonu sözleşmesi sona erecek 'yi gündemine alan 'ye kötü haber geldi. , 32 yaşındaki orta sahanın kulübüyle sözleşmesini bir yıl daha uzatacağını yazdı.

ile sezon sonu sözleşmesi sona erecek 'yi gündemine alan F.Bahçe'ye kötü haber geldi. , 32 yaşındaki orta sahanın kulübüyle sözleşmesini bir yıl daha uzatacağını yazdı. Fransız yıldızın mukavelesindeki 1 yıllık opsiyonun otomatik olarak devreye gireceği belirtildi.

  1. 17.11.2019
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