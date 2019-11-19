"Fenerbahçe iki deplasman maçını kazanamazsa Ersun Yanal'ı kimse tutamaz"
A Spor'un başarılı yorumcusu Emre Bol, Artı Futbol programında önemli açıklamalarda bulundu. Bol, Fenerbahçe önündeki iki deplasman maçını kazanamadığı taktirde Ersun Yanal'ın gönderilebileceğini söyledi.
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