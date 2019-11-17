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17 Kasım 2019, Pazar
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'de ’ın hedefi 6’da 6

Fenerbahçe'de Ersun Yanal’ın hedefi 6’da 6

planları yapan 'de 'ın ilk hedefi çok net... Öğrencileriyle her fırsatta toplantılar gerçekleştiren Yanal, "Artık oynadığımız futbolunun karşılığını alma vakti geldi. Şampiyonluğu çok istiyoruz ve bunun için elimizden geleni yapmalıyız. O kupayı çok istediğimizi de 6 maçı kazanıp, devreye lider girerek göstermeliyiz" diye konuştu.

planları yapan 'de 'ın ilk hedefi çok net... Öğrencileriyle her fırsatta toplantılar gerçekleştiren Yanal, "Artık oynadığımız futbolunun karşılığını alma vakti geldi. Şampiyonluğu çok istiyoruz ve bunun için elimizden geleni yapmalıyız. O kupayı çok istediğimizi de 6 maçı kazanıp, devreye lider girerek göstermeliyiz" diye konuştu.

  1. 17.11.2019
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