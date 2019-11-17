Fenerbahçe'de Ersun Yanal’ın hedefi 6’da 6

Şampiyonluk planları yapan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın ilk hedefi çok net... Öğrencileriyle her fırsatta toplantılar gerçekleştiren Yanal, "Artık oynadığımız futbolunun karşılığını alma vakti geldi. Şampiyonluğu çok istiyoruz ve bunun için elimizden geleni yapmalıyız. O kupayı çok istediğimizi de 6 maçı kazanıp, devreye lider girerek göstermeliyiz" diye konuştu.