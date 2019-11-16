Samandıra'da bu oldu! Emre Belözoğlu... Fenerbahçe son dakika haberleri - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
16 Kasım 2019, Cumartesi
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Samandıra'da bu oldu! ... son dakika haberleri

Samandıra'da bu oldu! Emre Belözoğlu... Fenerbahçe son dakika haberleri

'de Malatya maçı öncesinde zamana karşı yarış var. Vedat'ın sakatlığının beklenenden ciddi olması Sarı-Lacivertli kurmayları harekete geçirdi. Kasığındaki ödem geçen ve ağrıları büyük oranda azalan Kruse'nin yetiştirilmesi için doktorlar seferber oldu. Kasığındaki ağrıları geçen kaptan da idmanda yer aldı.

'de Malatya maçı öncesinde zamana karşı yarış var. Vedat Muriqi'in sakatlığının beklenenden ciddi olması Sarı-Lacivertli kurmayları harekete geçirdi. Kasığındaki ödem geçen ve ağrıları büyük oranda azalan Kruse'nin yetiştirilmesi için doktorlar seferber oldu.

'ın Kruse ve Vedat'ın durumunu çok yakından takip ettiği bildirildi. Vedat'ın ayak bileğindeki 2 bağda esneme var. Malatya'da oynaması zor.

SAMANDIRA'DA EMRE SÜRPRİZİ

Takvim'de yer alan habere göre; 'nin son antrenmanına kasığındaki ağrıları geçen kaptan da katıldı. Bu gelişme teknik heyeti sevindirdi. Antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdü. Fenerbahçe, Malatya maçı hazırlıklarına devam edecek.

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu sevinci

  1. 16.11.2019
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