Samandıra'da bu oldu! Emre Belözoğlu... Fenerbahçe son dakika haberleri
Fenerbahçe'de Malatya maçı öncesinde zamana karşı yarış var. Vedat'ın sakatlığının beklenenden ciddi olması Sarı-Lacivertli kurmayları harekete geçirdi. Kasığındaki ödem geçen ve ağrıları büyük oranda azalan Kruse'nin yetiştirilmesi için doktorlar seferber oldu. Kasığındaki ağrıları geçen kaptan Emre Belözoğlu da idmanda yer aldı.
Fenerbahçe'de Malatya maçı öncesinde zamana karşı yarış var. Vedat Muriqi'in sakatlığının beklenenden ciddi olması Sarı-Lacivertli kurmayları harekete geçirdi. Kasığındaki ödem geçen ve ağrıları büyük oranda azalan Kruse'nin yetiştirilmesi için doktorlar seferber oldu.
Ersun Yanal'ın Kruse ve Vedat'ın durumunu çok yakından takip ettiği bildirildi. Vedat'ın ayak bileğindeki 2 bağda esneme var. Malatya'da oynaması zor.
SAMANDIRA'DA EMRE SÜRPRİZİ
Takvim'de yer alan habere göre; Fenerbahçe'nin son antrenmanına kasığındaki ağrıları geçen kaptan Emre Belözoğlu da katıldı. Bu gelişme teknik heyeti sevindirdi. Antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdü. Fenerbahçe, Malatya maçı hazırlıklarına devam edecek.
- 16.11.2019
Samandıra'da bu oldu! Emre Belözoğlu... Fenerbahçe son dakika haberleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.