Comolli Suudi Arabistan'a gidiyor! Fenerbahçe'yi uçuracak transfer...

Fenerbahçe, ocak ayında hareketli bir transfer dönemine hazırlanıyor. Sarı lacivertlilerde sportif direktör Damien Comolli, transfer için Suudi Arabistan'a gidiyor... Peki, Damien Comolli'nin hedefindeki transfer kim? Fransız sportif direktör hangi oyuncu için Suudi Arabistan'a gidiyor? İşte Fenerbahçe'deki son dakika gelişmeleri ve flaş transfer haberinin detayları...