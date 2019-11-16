Comolli Suudi Arabistan'a gidiyor! Fenerbahçe'yi uçuracak transfer... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
16 Kasım 2019, Cumartesi
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Haberler Galeri Comolli Suudi Arabistan'a gidiyor! Fenerbahçe'yi uçuracak transfer...

Comolli Suudi Arabistan'a gidiyor! Fenerbahçe'yi uçuracak transfer...

Fenerbahçe, ocak ayında hareketli bir transfer dönemine hazırlanıyor. Sarı lacivertlilerde sportif direktör Damien Comolli, transfer için Suudi Arabistan'a gidiyor... Peki, Damien Comolli'nin hedefindeki transfer kim? Fransız sportif direktör hangi oyuncu için Suudi Arabistan'a gidiyor? İşte Fenerbahçe'deki son dakika gelişmeleri ve flaş transfer haberinin detayları...

16 Kasım 2019 Cumartesi 14:08 Güncelleme: 16.11.2019 14:11
Comolli Suudi Arabistan'a gidiyor! Fenerbahçe'yi uçuracak transfer...

Ara transfer dönemi yaklaşırken Fenerbahçe'de transfer hareketliliği artarak sürüyor...

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Comolli Suudi Arabistan'a gidiyor! Fenerbahçe'yi uçuracak transfer...

Teknik direktör Ersun Yanal'ın hazırladığı takım raporu sonrasında eksikler belirlendi.

Comolli Suudi Arabistan'a gidiyor! Fenerbahçe'yi uçuracak transfer...

Bu kapsamda harekete geçen sarı lacivertli kurmaylar flaş bir ismi gündemine aldı.

Comolli Suudi Arabistan'a gidiyor! Fenerbahçe'yi uçuracak transfer...

Sarı-lacivertliler, stoper ve sol bek transferi dışında forvet hattı için de çalışmalar yürütüyor.

Comolli Suudi Arabistan'a gidiyor! Fenerbahçe'yi uçuracak transfer...

Comolli forvet konusundaki transferi bitirmek adına görüşmelere başlayacak.

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