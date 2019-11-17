Fenerbahçe'nin görev adamı Dirar

Hasan Ali'nin sakatlığı nedeniyle ilk 7 haftada sol bek oynayan Dirar, Malatya maçında farklı pozisyonda görev yapacak. Faslı yıldız, Isla'nın iki maçlık cezası sebebiyle sağ bekte oynayacak. 7. haftada yaşadığı sakatlıktan sonra 11. haftada sahalara dönen Dirar, geçen sezon da kanatlarda forma giymişti.