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17 Kasım 2019, Pazar
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'nin görev adamı

Fenerbahçe'nin görev adamı Dirar

'nin sakatlığı nedeniyle ilk 7 haftada sol bek oynayan , maçında farklı pozisyonda görev yapacak. Faslı yıldız, Isla'nın iki maçlık cezası sebebiyle sağ bekte oynayacak. 7. haftada yaşadığı sakatlıktan sonra 11. haftada sahalara dönen Dirar, geçen sezon da kanatlarda forma giymişti.

Hasan Ali'nin sakatlığı nedeniyle ilk 7 haftada sol bek oynayan , maçında farklı pozisyonda görev yapacak. Faslı yıldız, Isla'nın iki maçlık cezası sebebiyle sağ bekte oynayacak. 7. haftada yaşadığı sakatlıktan sonra 11. haftada sahalara dönen Dirar, geçen sezon da kanatlarda forma giymişti.

  1. 17.11.2019
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