Fenerbahçe'de 4 imza birden! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
16 Kasım 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Fenerbahçe'de 4 imza birden!

Fenerbahçe'de 4 imza birden!

Süper Lig'de şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Fenerbahçe, 11 haftası geride kalan Süper Lig'de 20 puanla 2. sırada yer alıyor. Milli arada transfer çalışmalarına hız veren sarı-lacivertli ekipte, sportif direktör Damien Comolli tam 4 yıldıza imza attıracak. İşte Fenerbahçe'de yaşanan son dakika gelişmeleri...
16 Kasım 2019 Cumartesi 07:52 Güncelleme: 16.11.2019 07:52
Fenerbahçe'de 4 imza birden!

Sezonun en büyük şampiyonluk adaylarından biri olan Fenerbahçe'de, saha dışında işler planlandığı gibi gidiyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe'de 4 imza birden!

Süper Lig'de Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup eden Fenerbahçe zirve iddiasını sürdürdü.

Fenerbahçe'de 4 imza birden!

Sarı-Lacivertliler milli aranın ardından ise Yeni Malatyaspor ve Göztepe ile iki kritik deplasman maçına çıkacak.

Fenerbahçe'de 4 imza birden!

İMZALAR BİR BİR ATILACAK!

Fenerbahçe'de, mutlak şampiyonluk parolasıyla başlanan sezonda işler nispeten yolunda giderken, gözler de transfere çevrildi.

Fenerbahçe'de 4 imza birden!

Sportif direktör Damien Comolli, Ersun Yanal'ın listesi doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN