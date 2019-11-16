Fenerbahçe'de 4 imza birden!

Süper Lig'de şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Fenerbahçe, 11 haftası geride kalan Süper Lig'de 20 puanla 2. sırada yer alıyor. Milli arada transfer çalışmalarına hız veren sarı-lacivertli ekipte, sportif direktör Damien Comolli tam 4 yıldıza imza attıracak. İşte Fenerbahçe'de yaşanan son dakika gelişmeleri...
16 Kasım 2019 Cumartesi 07:52
Güncelleme: 16.11.2019 07:52
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Sezonun en büyük şampiyonluk adaylarından biri olan Fenerbahçe'de, saha dışında işler planlandığı gibi gidiyor.
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Süper Lig'de Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup eden Fenerbahçe zirve iddiasını sürdürdü.
Sarı-Lacivertliler milli aranın ardından ise Yeni Malatyaspor ve Göztepe ile iki kritik deplasman maçına çıkacak.
İMZALAR BİR BİR ATILACAK!
Fenerbahçe'de, mutlak şampiyonluk parolasıyla başlanan sezonda işler nispeten yolunda giderken, gözler de transfere çevrildi.
Sportif direktör DamienComolli, Ersun Yanal'ın listesi doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.