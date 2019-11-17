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17 Kasım 2019, Pazar
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'nin takibindeki sınıfta kaldı!

Fenerbahçe'nin takibindeki Puscas sınıfta kaldı!

Sarı-lacivertlilerin scoutları, önceki akşam 'in deplasmanda Romanya'yı 2-0 mağlup ettiği EURO 2020 Eleme maçını izlemişti. Fenerbahçeli gözlemciler, ev sahibinden , konuk takımdan da Quaison'ı takip etti. 23 yaşındaki Rumen golcü, 90 dakika boyunca performansıyla hayal kırıklığı yaratırken, 26 yaşındaki İsveçli ise takımının ikinci golünü atan isimdi.

Sarı-lacivertlilerin scoutları, önceki akşam 'in deplasmanda Romanya'yı 2-0 mağlup ettiği EURO 2020 Eleme maçını izlemişti. Fenerbahçeli gözlemciler, ev sahibinden , konuk takımdan da Quaison'ı takip etti. 23 yaşındaki Rumen golcü, 90 dakika boyunca performansıyla hayal kırıklığı yaratırken, 26 yaşındaki İsveçli ise takımının ikinci golünü atan isimdi.

  1. 17.11.2019
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