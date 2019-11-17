Fenerbahçe'nin takibindeki Puscas sınıfta kaldı!
Sarı-lacivertlilerin scoutları, önceki akşam İsveç'in deplasmanda Romanya'yı 2-0 mağlup ettiği EURO 2020 Eleme maçını izlemişti. Fenerbahçeli gözlemciler, ev sahibinden Puscas, konuk takımdan da Quaison'ı takip etti. 23 yaşındaki Rumen golcü, 90 dakika boyunca performansıyla hayal kırıklığı yaratırken, 26 yaşındaki İsveçli ise takımının ikinci golünü atan isimdi.
Sarı-lacivertlilerin scoutları, önceki akşam İsveç'in deplasmanda Romanya'yı 2-0 mağlup ettiği EURO 2020 Eleme maçını izlemişti. Fenerbahçeli gözlemciler, ev sahibinden Puscas, konuk takımdan da Quaison'ı takip etti. 23 yaşındaki Rumen golcü, 90 dakika boyunca performansıyla hayal kırıklığı yaratırken, 26 yaşındaki İsveçli ise takımının ikinci golünü atan isimdi.
- 17.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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