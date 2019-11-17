Fenerbahçeli Mevlüt’ten mesaj var

Malatya maçı öncesi Vedat Muriç'in durumu netlik kazanmazken, gözler Mevlüt Erdinç'e çevrildi. İdmanlardaki hırsıyla dikkat çeken 32 yaşındaki golcü, teknik heyete mesaj gönderdi. Oynamak için hazır olduğunu belirten tecrübeli futbolcu, "Şu anda fit durumdayım. Şans verilmesi halinde elimden gelenin en iyisini yapacağım. Fenerbahçe formasıyla gollere başlamak istiyorum" diye konuştu.