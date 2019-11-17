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17 Kasım 2019, Pazar
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Fenerbahçeli Mevlüt’ten mesaj var

Fenerbahçeli Mevlüt’ten mesaj var

maçı öncesi 'in durumu netlik kazanmazken, gözler 'e çevrildi. İdmanlardaki hırsıyla dikkat çeken 32 yaşındaki golcü, teknik heyete mesaj gönderdi. Oynamak için hazır olduğunu belirten tecrübeli futbolcu, "Şu anda fit durumdayım. Şans verilmesi halinde elimden gelenin en iyisini yapacağım. formasıyla gollere başlamak istiyorum" diye konuştu.

maçı öncesi 'in durumu netlik kazanmazken, gözler 'e çevrildi. İdmanlardaki hırsıyla dikkat çeken 32 yaşındaki golcü, teknik heyete mesaj gönderdi. Oynamak için hazır olduğunu belirten tecrübeli futbolcu, "Şu anda fit durumdayım. Şans verilmesi halinde elimden gelenin en iyisini yapacağım. formasıyla gollere başlamak istiyorum" diye konuştu.

  1. 17.11.2019
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