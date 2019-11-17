Avrupa’nın yeni gözdesi
Bu sezon gösterdiği performansla Fenerbahçe ve A Milli Takım'ın vazgeçilmezleri arasına giren Ozan Tufan, Avrupa ekiplerinin radarına girdi. Alman ve İngiliz kulüplerinin takip ettiği 24 yaşındaki orta saha için ocak ayında sarı- lacivertlilere teklif gelebileceği öğrenildi.
Bu sezon gösterdiği performansla Fenerbahçe ve A Milli Takım'ın vazgeçilmezleri arasına giren Ozan Tufan, Avrupa ekiplerinin radarına girdi. Alman ve İngiliz kulüplerinin takip ettiği 24 yaşındaki orta saha için ocak ayında sarı- lacivertlilere teklif gelebileceği öğrenildi. Bu arada İzlanda ile oynanan milli maçta da Ozan'ın birçok kulübün scoutları tarafından izlendiği kaydedildi.
- 17.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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