Avrupa’nın yeni gözdesi

Bu sezon gösterdiği performansla Fenerbahçe ve A Milli Takım'ın vazgeçilmezleri arasına giren Ozan Tufan, Avrupa ekiplerinin radarına girdi. Alman ve İngiliz kulüplerinin takip ettiği 24 yaşındaki orta saha için ocak ayında sarı- lacivertlilere teklif gelebileceği öğrenildi. Bu arada İzlanda ile oynanan milli maçta da Ozan'ın birçok kulübün scoutları tarafından izlendiği kaydedildi.