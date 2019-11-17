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17 Kasım 2019, Pazar
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’nın yeni gözdesi

Avrupa’nın yeni gözdesi

Bu sezon gösterdiği performansla ve A 'ın vazgeçilmezleri arasına giren , ekiplerinin radarına girdi. Alman ve İngiliz kulüplerinin takip ettiği 24 yaşındaki orta saha için ocak ayında sarı- lacivertlilere teklif gelebileceği öğrenildi.

Bu sezon gösterdiği performansla ve A 'ın vazgeçilmezleri arasına giren , ekiplerinin radarına girdi. Alman ve İngiliz kulüplerinin takip ettiği 24 yaşındaki orta saha için ocak ayında sarı- lacivertlilere teklif gelebileceği öğrenildi. Bu arada İzlanda ile oynanan milli maçta da Ozan'ın birçok kulübün scoutları tarafından izlendiği kaydedildi.

  1. 17.11.2019
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