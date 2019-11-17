Fenerbahçe'de Max Kruse: Yakında dönüyorum
Malatya maçına yetişip yetişmeyeceği belirsiz olan Kruse'nin dünkü paylaşımı heyecan yarattı. Fenerbahçe'nin Alman yıldızı, salonda çalıştığı bir fotoğrafı paylaşıp, "Yakında dönüyorum" yazdı.
Malatya maçına yetişip yetişmeyeceği belirsiz olan Kruse'nin dünkü paylaşımı heyecan yarattı. Fenerbahçe'nin Alman yıldızı, salonda çalıştığı bir fotoğrafı paylaşıp, "Yakında dönüyorum" yazdı.
- 17.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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