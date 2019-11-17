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17 Kasım 2019, Pazar
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'de Max Kruse: Yakında dönüyorum

Fenerbahçe'de Max Kruse: Yakında dönüyorum

maçına yetişip yetişmeyeceği belirsiz olan Kruse'nin dünkü paylaşımı heyecan yarattı. 'nin Alman yıldızı, salonda çalıştığı bir fotoğrafı paylaşıp, "Yakında dönüyorum" yazdı.

maçına yetişip yetişmeyeceği belirsiz olan Kruse'nin dünkü paylaşımı heyecan yarattı. 'nin Alman yıldızı, salonda çalıştığı bir fotoğrafı paylaşıp, "Yakında dönüyorum" yazdı.



  1. 17.11.2019
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