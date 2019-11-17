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17 Kasım 2019, Pazar
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'den Obradovic açıklaması!

Fenerbahçe'den Obradovic açıklaması!

'de sezona istediği gibi başlayamayan Beko'da koç 'in takımdan ayrılacağı iddia edilmişti. Bu gelişmeler sonrası ise Fenerbahçe Kulübü, resmi sitesi üzerinden bir bilgilendirme metni yayınladı.

'de sezona istediği gibi başlayamayan Beko'da koç 'in takımdan ayrılacağı iddia edilmişti. Bu gelişmeler sonrası ise Fenerbahçe Kulübü, resmi sitesi üzerinden bir bilgilendirme metni yayınladı. Açıklamada, "Bugün sosyal medyada ve bazı medya organlarında yer alan Takımımızın koçu Zeljko Obradovic'in istifa ettiği şeklindeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.

  1. 17.11.2019
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