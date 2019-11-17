Fenerbahçe'den Obradovic açıklaması!
THY EuroLeague'de sezona istediği gibi başlayamayan Fenerbahçe Beko'da koç Zeljko Obradovic'in takımdan ayrılacağı iddia edilmişti. Bu gelişmeler sonrası ise Fenerbahçe Kulübü, resmi sitesi üzerinden bir bilgilendirme metni yayınladı.
THY EuroLeague'de sezona istediği gibi başlayamayan Fenerbahçe Beko'da koç Zeljko Obradovic'in takımdan ayrılacağı iddia edilmişti. Bu gelişmeler sonrası ise Fenerbahçe Kulübü, resmi sitesi üzerinden bir bilgilendirme metni yayınladı. Açıklamada, "Bugün sosyal medyada ve bazı medya organlarında yer alan Basketbol Takımımızın koçu Zeljko Obradovic'in istifa ettiği şeklindeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.
- 17.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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