Fenerbahçe'de Nabil Dirar gerçeği ortaya çıktı! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
16 Kasım 2019, Cumartesi
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Fenerbahçe'de Nabil Dirar gerçeği ortaya çıktı!

İç transfer çalışmalarına başlayan sarı-lacivertlilerde ilk imza Nabil Dirar'dan gelmişti. Ocak transfer döneminde en az 4 isme daha imza attırması beklenen Fenerbahçe'de Nabil Dirar gerçeği de ortaya çıktı. İşte takımdan ayrılmayı düşünen hatta başka kulüplerle bile görüşme gerçekleştiren Dirar'la ilgili detaylar...
16 Kasım 2019 Cumartesi 10:54 Güncelleme: 16.11.2019 10:59
Fenerbahçe'de Nabil Dirar gerçeği ortaya çıktı!

Fenerbahçe, bir yandan devre arası transfer dönemi için eksik tarafları belirlerken diğer taraftan da sözleşmesi bitecek olan mevcut kadrodaki oyuncularla ilgili çalışıyor. Sarı-lacivertlilerde, iç transferde ilk imza Nabil Dirar'dan geldi.

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Fenerbahçe'de Nabil Dirar gerçeği ortaya çıktı!

Geçtiğimiz sezon Phillip Cocu döneminde idari kararlarla kadro dışı kalan Dirar, teknik direktörlüğe Ersun Yanal'ın gelmesiyle kendisine yeni bir şans bulmuştu.

Fenerbahçe'de Nabil Dirar gerçeği ortaya çıktı!

Faslı yıldız, başka kulüplerle görüşmeye başladığı ve ayrılığı düşündüğü dönemde Yanal'ın desteğiyle kadroya geri döndü.

Fenerbahçe'de Nabil Dirar gerçeği ortaya çıktı!

YANAL'IN EN BEĞENDİĞİ İSİMLERİN BAŞINDA

Hatta direkt ilk 11 oyuncusu yapılarak güven aşılanan Dirar, şu anda da teknik heyetin en beğendiği isimlerin başında geliyor.

Fenerbahçe'de Nabil Dirar gerçeği ortaya çıktı!

Hatta yaz döneminde AUDI Cup'ta Münih'teki taraftarlarla bile kısa süreli bir tartışma yaşayan Dirar'a ilk destek olan yine Ersun Yanal olmuştu.

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