Fenerbahçe'de Nabil Dirar gerçeği ortaya çıktı!

İç transfer çalışmalarına başlayan sarı-lacivertlilerde ilk imza Nabil Dirar'dan gelmişti. Ocak transfer döneminde en az 4 isme daha imza attırması beklenen Fenerbahçe'de Nabil Dirar gerçeği de ortaya çıktı. İşte takımdan ayrılmayı düşünen hatta başka kulüplerle bile görüşme gerçekleştiren Dirar'la ilgili detaylar...

16 Kasım 2019 Cumartesi 10:54 Güncelleme: 16.11.2019 10:59 BU GALERİYİ PAYLAŞ





