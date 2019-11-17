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17 Kasım 2019, Pazar
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Avrupa'yı sallıyor! Dev kulüpleri...

Fenerbahçe Avrupa'yı sallıyor! Dev kulüpleri...

'de 11. haftayı 20 puanla ikinci kapatan , 'de en fazla isabetli şut, en fazla topa sahip olma ve en yüksek pas başarı yüzdesi olan ekip. Sarı-Lacivertliler, ikili mücadele kazanma oranıyla da Avrupa'nın dev kulüpleriyle yarışıyor.

'de teknik direktör 'ın geride kalan 11 haftada skora yansıtamamaktan yakındığı istatistiklerin Avrupa'nın devlerinin seviyesinde olduğu ortaya çıktı.

'de en fazla isabetli şut atan, en fazla topa sahip olan ve pas başarı yüzdesi en yüksek olan Kanarya'nın, ikili mücadele kazanma yüzdesiyle de Avrupa'da , , Chelsea, , Strasbourg, ve 'le birlikte Avrupa'nın en iyi 8 takımından biri olması dikkat çekiyor.

Milli takımlarda olmayan futbolcularıyla lige verilen arada sık sık toplantılar yapan Yanal da bu konuyu gündeme getirip, "İlk 11 haftada istediğimiz puanları alamasak da zirve yolundaki rakiplerimize karşı istatistiklerde büyük üstünlüğümüz var. İlk yarıda kalan 6 maçta bu istatistiğimizin skora, puana dönmesi gerekiyor. İstatistiklerin skora yansıması şampiyonluğun habercisi olacaktır" ifadelerini kullandığı kaydedildi.

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  1. 17.11.2019
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