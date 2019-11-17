Fenerbahçe yönetiminden Ersun Yanal’a net mesaj!

Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe ligin 11 haftasında topladığı 20 puanla 2'inci sırada yer alıyor. Sarı-lacivertliler son olarak sahasında Kasımpaşa'yı 3-2'lik skorla devirmiş milli arada sakatların da iyileşmesiyle ilk yaryı lider tamamlamak için çalışmalarına başlamıştı. Sarı-lacivertlilerde merak edilen konulardan biri de Ersun Yanal'ın sözleşme yenileyip yenelemeyeceğiydi. Başkan Ali Koç bu konuyla ilgili net bir mesaj verdi. İşte detaylar...

17 Kasım 2019 Pazar 07:31 Güncelleme: 17.11.2019 07:38 BU GALERİYİ PAYLAŞ





