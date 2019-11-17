Fenerbahçe yönetiminden Ersun Yanal’a net mesaj!

Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe ligin 11 haftasında topladığı 20 puanla 2'inci sırada yer alıyor. Sarı-lacivertliler son olarak sahasında Kasımpaşa'yı 3-2'lik skorla devirmiş milli arada sakatların da iyileşmesiyle ilk yaryı lider tamamlamak için çalışmalarına başlamıştı. Sarı-lacivertlilerde merak edilen konulardan biri de Ersun Yanal'ın sözleşme yenileyip yenelemeyeceğiydi. Başkan Ali Koç bu konuyla ilgili net bir mesaj verdi. İşte detaylar...
17 Kasım 2019 Pazar 07:31
Güncelleme: 17.11.2019 07:38
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Fenerbahçe hedef potasında şampiyonluk yarışını sürdürüyor ama futbol olarak yeterli görünmüyor! Bunu düşünen sadece camia değil teknik ekip de öyle.
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Bilimsel verilere göre analizler yapan ve taktikler belirleyen teknik direktör Ersun Yanal, düşündüğü takımın daha ancak yarısını oturtabilmiş durumda.
Topa ve oyuna hükmeden bir şablon çizen Yanal, rakibe her alanda baskı yapan, sağlı sollu bindiren ve şutlarıyla bunaltan bir Fenerbahçe düşüncesindeydi.
Ancak bu planların yüzde 50'lik kısmı sağlanırken en büyük eksiklik olarak da kanatlar görüldü.
Rodrigues ile Moses'tan beklenen verim bir türlü alınamadı. Devre arasında bu konuda daha kapsamlı ve uygulamalı çalışmalar planlanıyor.