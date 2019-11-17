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17 Kasım 2019, Pazar
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Max Kruse için karar Salı günü verilecek

Max Kruse için karar Salı günü verilecek

Fenerbahçe'de Max Kruse'nin durumu henüz kesinlik kazanmadı. Vedat Muriç'in ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle gözler Kruse'ye çevrilmişti. Alman forvetin salı günkü antenrmanda deneneceği hissetmemesi durumunda Malatya maçı kadronu alınacağı bildirildi.

Fenerbahçe'de Max Kruse'nin durumu henüz kesinlik kazanmadı. Vedat Muriç'in ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle gözler Kruse'ye çevrilmişti.

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YANAL'IN GÖZÜ ONDA

Alman forvetin salı günkü antrenmanda deneneceği hissetmemesi durumunda Malatya maçı kadronu alınacağı bildirildi.

Aksi halde Kruse'nin tedavisine kaldığı yerden devam edilecek.

ÖZEL ÇALIŞTI

Bileğindeki burkulma nedeniyle Kosova Milli Takım kampından ayrılan Vedat Muriç ile kasığındaki sakatlık yüzünden son 4 lig maçında forma giyemeyen Max Kruse'nin tedavilerine devam edildi. İki futbolcu, dünkü tedavileri sonrası kendileri için hazırlanan özel programı uygulayarak antrenman yaptı.

Kruse'nin önümüzdeki hafta takımla çalışmalara başlaması bekleniyor. Muriç ile ilgili karar ise bir kez daha kontrolden geçirildikten sonra verilecek.

  1. 17.11.2019
  2. Güncelleme: 17.11.2019 10:49
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