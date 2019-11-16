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16 Kasım 2019, Cumartesi
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Gol sıkıntısı da var

Gol sıkıntısı da var

 Koç dergideki aylık yazısında 'nin puan olarak istediği yerde olamamasını dış saha performansına bağlamıştı. Bu sezon dış sahada 7 puan alabilen F.Bahçe, deplasmanlarda gol atmakta da sıkıntı çekiyor.

Koç dergideki aylık yazısında 'nin puan olarak istediği yerde olamamasını dış saha performansına bağlamıştı. Bu sezon dış sahada 7 puan alabilen F.Bahçe, deplasmanlarda gol atmakta da sıkıntı çekiyor. Sarı-lacivertli takım 5 golle; , A.Gücü ve 'den sonra dışarda en az gol atan takım durumunda. F.Bahçe'nin deplasmandaki gol averajı da -1. Öte yandan Kanarya İstanbul dışında oynadığı son 13 maçta sadece 2 galibiyet alabildi. Son 22 deplasman maçının sadece 10'unda gol atabildi.

PEKİ RAKİPLER 'EV'DE NASIL?
Fenerbahçe sırasıyla , Göztepe, ve Rizespor deplasmanlarına gidecek. Peki rakiplerin iç saha durumları nasıl? Yeni Malatyaspor bu sezon iç sahada çıktığı 5 karşılaşmanın 3'ünü kazanırken, birer de beraberlik ve yenilgi yaşadı. Göztepe 6 mücadeleye çıkıp 2 galibiyet, 2 yenilgi, 2 beraberlik aldı; orta halli bir grafik sergiledi. Sivasspor ise tam 5 galibiyet, 1 beraberlikle 16 puan kazandı. Rizespor da 3 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşadı.

  1. 16.11.2019
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