Gol sıkıntısı da var

Ali Koç dergideki aylık yazısında Fenerbahçe'nin puan olarak istediği yerde olamamasını dış saha performansına bağlamıştı. Bu sezon dış sahada 7 puan alabilen F.Bahçe, deplasmanlarda gol atmakta da sıkıntı çekiyor. Sarı-lacivertli takım 5 golle; Göztepe, A.Gücü ve Kayseri'den sonra dışarda en az gol atan takım durumunda. F.Bahçe'nin deplasmandaki gol averajı da -1. Öte yandan Kanarya İstanbul dışında oynadığı son 13 maçta sadece 2 galibiyet alabildi. Son 22 deplasman maçının sadece 10'unda gol atabildi.

PEKİ RAKİPLER 'EV'DE NASIL?

Fenerbahçe sırasıyla Yeni Malatyaspor, Göztepe, Sivasspor ve Rizespor deplasmanlarına gidecek. Peki rakiplerin iç saha durumları nasıl? Yeni Malatyaspor bu sezon iç sahada çıktığı 5 karşılaşmanın 3'ünü kazanırken, birer de beraberlik ve yenilgi yaşadı. Göztepe 6 mücadeleye çıkıp 2 galibiyet, 2 yenilgi, 2 beraberlik aldı; orta halli bir grafik sergiledi. Sivasspor ise tam 5 galibiyet, 1 beraberlikle 16 puan kazandı. Rizespor da 3 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşadı.