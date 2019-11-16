Ferdi’den milli maçta 1 gol

Hollanda U21 takımında forma giyen Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu, ülkesinin Cebelitarık U21 takımını 6-0 mağlup ettiği karşılaşmada skora katkı sağladı. 20 yaşındaki futbolcu ilk 11'de sahaya çıkıp 82. dakikada kenara geldi. Ferdi, bu sezon Fenerbahçe ile de 5 maça çıktı. Sarı-lacivertli takımın, Gaziantep FK'yı 5-0 yendiği mücadelede 1 gol atan Ferdi Kadıoğlu, 2-1 kazanılan Medipol Başakşehir karşılaşmasını da 1 asistle tamamladı.