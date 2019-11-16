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16 Kasım 2019, Cumartesi
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Ferdi’den milli maçta 1 gol

Ferdi’den milli maçta 1 gol

takımında forma giyen , ülkesinin Cebelitarık U21 takımını 6-0 mağlup ettiği karşılaşmada skora katkı sağladı.

takımında forma giyen , ülkesinin Cebelitarık U21 takımını 6-0 mağlup ettiği karşılaşmada skora katkı sağladı. 20 yaşındaki futbolcu ilk 11'de sahaya çıkıp 82. dakikada kenara geldi. Ferdi, bu sezon Fenerbahçe ile de 5 maça çıktı. Sarı-lacivertli takımın, FK'yı 5-0 yendiği mücadelede 1 gol atan Ferdi Kadıoğlu, 2-1 kazanılan karşılaşmasını da 1 asistle tamamladı.

  1. 16.11.2019
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