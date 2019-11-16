Serdar hırs küpü
Milli ara öncesindeki 3-2 kazanılan Kasımpaşa maçında iyi bir performans gösterip bir de gol atan Serdar Aziz, idman sonraları ekstra çalışmalar yapıp formunu yükseltmeye çalışıyor.
Milli ara öncesindeki 3-2 kazanılan Kasımpaşa maçında iyi bir performans gösterip bir de gol atan Serdar Aziz, idman sonraları ekstra çalışmalar yapıp formunu yükseltmeye çalışıyor. Tecrübeli stoper, aldığı formayı bırakmamak için elinden geleni yapıyor. Ersun Yanal'ın da Serdar'ın bu azminden oldukça memnun olduğu bildirildi.
- 16.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
Serdar hırs küpü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.