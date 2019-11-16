Serdar hırs küpü

Milli ara öncesindeki 3-2 kazanılan Kasımpaşa maçında iyi bir performans gösterip bir de gol atan Serdar Aziz, idman sonraları ekstra çalışmalar yapıp formunu yükseltmeye çalışıyor. Tecrübeli stoper, aldığı formayı bırakmamak için elinden geleni yapıyor. Ersun Yanal'ın da Serdar'ın bu azminden oldukça memnun olduğu bildirildi.