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16 Kasım 2019, Cumartesi
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Serdar hırs küpü

Serdar hırs küpü

Milli ara öncesindeki 3-2 kazanılan maçında iyi bir performans gösterip bir de gol atan , idman sonraları ekstra çalışmalar yapıp formunu yükseltmeye çalışıyor.

Milli ara öncesindeki 3-2 kazanılan maçında iyi bir performans gösterip bir de gol atan , idman sonraları ekstra çalışmalar yapıp formunu yükseltmeye çalışıyor. Tecrübeli stoper, aldığı formayı bırakmamak için elinden geleni yapıyor. 'ın da Serdar'ın bu azminden oldukça memnun olduğu bildirildi.

  1. 16.11.2019
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