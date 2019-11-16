Oğuz Çetin’in acı günü

Fenerbahçe ve Milli Takım'ın eski oyuncusu, Genç Milli Takımlar Futbol Gelişim Koordinatörü Oğuz Çetin'in babası Nihat Çetin vefat etti. 81 yaşındaki Nihat Çetin bir süredir rahatsızdı. Baba Çetin'in cenazesi bugün Sapanca Rüstempaşa Camii'nde öğle kılınacak cenaze namazı sonrasında toprağa verilecek. F.Bahçe de Çetin için başsağlığı mesajı yayınladı.