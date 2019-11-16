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16 Kasım 2019, Cumartesi
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Oğuz Çetin’in acı günü

Oğuz Çetin’in acı günü

ve 'ın eski oyuncusu, Genç Milli 'in babası vefat etti. 81 yaşındaki Nihat Çetin bir süredir rahatsızdı.

ve 'ın eski oyuncusu, Genç Milli 'in babası vefat etti. 81 yaşındaki Nihat Çetin bir süredir rahatsızdı. Baba Çetin'in cenazesi bugün Sapanca Rüstempaşa Camii'nde öğle kılınacak cenaze namazı sonrasında toprağa verilecek. F.Bahçe de Çetin için başsağlığı mesajı yayınladı.

  1. 16.11.2019
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