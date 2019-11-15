Fenerbahçe Beko Rusya'da mağlup!

Turkish Airlines Euroleague'in 8'inci haftasında Fenerbahçe Beko, Rusya deplasmanında CSKA Moskova'ya konuk oldu.

Mücadelenin ilk çeyreği 21-17 ev sahibi ekibin üstünlüğü ile geçilirken, 2'nci çeyrekte de üstünlüğünü koruyan CSKA, soyunma odasına 39-34 önde girdi.

3'üncü çeyrekte hem hücum da hem de savunmada çok etkili olan ev sahibi ekip, karar çeyreğine 64-49 önde girdi. Son periyotta farkın daha da açılmasına engel olamayan Fenerbahçe Beko, karşılaşmadan 88-70 mağlup ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte sarı-lacivertli ekip, 8'inci haftada 6'ncı mağlubiyetini aldı.



Fenerbahçe Beko'da Kostas Sloukas 20, Derrick Williams 19 sayıyla mücadele etti. CSKA Moskova'da ise Mike James 31 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, Janis Strelnieks de kaydettiği 23 sayıyla galibiyette büyük pay sahibi oldu.