Max Kruse'den sakatlık açıklaması!

Fenerbahçe'nin sezon başında Wolfsburg'dan kadrosuna kattığı Alman futbolcu Max Kruse geçtiğimiz günlerde yapılan antrenman esnasında kasığında ağrı hissetmiş ve takımdan ayrı olarak çalışmalarını sürdürmüştü. O günden bu yana geri dönemeyen Kruse, sosyal medya hesabı üzerinden sakatlığına dair açıklama yaptı.