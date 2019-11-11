Fenerbahçe'nin sezon başında Wolfsburg'dan kadrosuna kattığı Alman futbolcu Max Kruse geçtiğimiz günlerde yapılan antrenman esnasında kasığında ağrı hissetmiş ve takımdan ayrı olarak çalışmalarını sürdürmüştü. O günden bu yana geri dönemeyen Kruse, sosyal medya hesabı üzerinden sakatlığına dair açıklama yaptı.
11 Kasım 2019 Pazartesi 21:30
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Max Kruse'den sakatlık açıklaması!
Fenerbahçe'de sakatlığı devam eden Max Kruse, sarı lacivertli formayı yeniden giymek için sabırsızlanıyor.
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Max Kruse'den sakatlık açıklaması!
Fenerbahçe'nin son 2 lig maçında forma giyemeyen Max Kruse, sosyal medya hesabından sakatlık açıklamasında bulundu.
Max Kruse'den sakatlık açıklaması!
Fenerbahçe'de ortaya koyduğu performans ve yaptığı asistlerle alkış toplayan Max Kruse, kasığından iki kez sorun yaşamış ve sahalardan uzak kalmıştı.
Max Kruse'den sakatlık açıklaması!
Fenerbahçe taraftarlarının dönüşünü merakla beklediği Alman futbolcu, sosyal medya hesabından müjdeyi verdi. Max Kruse yakında sahalara geri döneceğini söyledi.
Max Kruse'den sakatlık açıklaması!
MAX KRUSE: "YAKINDA DÖNECEĞİM" Son durumunu bildiren Max Kruse, "Yeniden sahalara dönmek için sabırsızlanıyorum. Takım arkadaşlarıma milli takımda başarılar diliyorum. Yakında döneceğim." diye konuştu.