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16 Kasım 2019, Cumartesi
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için kutlama mesajı

KKTC için kutlama mesajı

, dün resmi hesaplardan 'nin () kuruluş yıl dönümünü kutladı. Türk ve KKTC bayraklarının kullanıldığı paylaşımlarda "#KKTC 36 yaşında! Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 36. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun" denildi.

, dün resmi hesaplardan 'nin () kuruluş yıl dönümünü kutladı. Türk ve KKTC bayraklarının kullanıldığı paylaşımlarda "#KKTC 36 yaşında! Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 36. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun" denildi.

  1. 16.11.2019
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