KKTC için kutlama mesajı
Fenerbahçe, dün resmi hesaplardan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kuruluş yıl dönümünü kutladı. Türk ve KKTC bayraklarının kullanıldığı paylaşımlarda "#KKTC 36 yaşında! Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 36. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun" denildi.
Fenerbahçe, dün resmi hesaplardan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kuruluş yıl dönümünü kutladı. Türk ve KKTC bayraklarının kullanıldığı paylaşımlarda "#KKTC 36 yaşında! Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 36. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun" denildi.
- 16.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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