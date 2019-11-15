Fenerbahçe'de Rami hazır kıta
Sezon başında transfer edilen Adil Rami, sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalmıştı. Fransız stoperin sakatlıktan tamamen kurtulduğu belirtilirken, şans bulması halinde Malatyaspor maçında forma giyebileceği belirtildi.
Sezon başında transfer edilen Adil Rami, sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalmıştı. Fransız stoperin sakatlıktan tamamen kurtulduğu belirtilirken, şans bulması halinde Malatyaspor maçında forma giyebileceği belirtildi. İdmanlarda teknik heyetin gözüne girmeye çalışan yıldız oyuncunun antrenmanlardaki hırsı da dikkat çekiyor.
- 15.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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