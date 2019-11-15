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15 Kasım 2019, Cuma
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'de Rami hazır kıta

Fenerbahçe'de Rami hazır kıta

Sezon başında edilen , sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalmıştı. Fransız stoperin sakatlıktan tamamen kurtulduğu belirtilirken, şans bulması halinde Malatyaspor maçında forma giyebileceği belirtildi.

Sezon başında edilen , sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalmıştı. Fransız stoperin sakatlıktan tamamen kurtulduğu belirtilirken, şans bulması halinde Malatyaspor maçında forma giyebileceği belirtildi. İdmanlarda teknik heyetin gözüne girmeye çalışan yıldız oyuncunun antrenmanlardaki hırsı da dikkat çekiyor.

  1. 15.11.2019
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