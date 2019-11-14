Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Pereira’ya hapis cezası
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Pereira'ya şok... Olympiakos'u çalıştırdığı 2015'te ezeli rakipleri Panathinaikos ile oynanacak maç öncesi çıkan olayların sebebi gösterilen Portekizli 8 ay hapis cezası aldı.
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Pereira'ya şok... Olympiakos'u çalıştırdığı 2015'te ezeli rakipleri Panathinaikos ile oynanacak maç öncesi çıkan olayların sebebi gösterilen Portekizli 8 ay hapis cezası aldı. Atina Ceza Mahkemesi'nin ceza verdiği sarı-lacivertlilerin eski çalıştırcısı, şartlı tahliyeye tabi tutuldu.
- 14.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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