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10 Kasım 2019, Pazar
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Ata’ya selam duracaklar

Ata’ya selam duracaklar

, Atatürk'ün ölüm yıldönümü olan bugün bir anma töreni düzenleyecek. Sarı-lacivertliler bugün Atatürk’ü anacak... Başkan, yöneticiler, takım kaptanları, saatler 09.05’i gösterdiğinde Dolmabahçe’de selam duracak.

Sarı-lacivertliler, daha önce 10 Kasımlar'da görünmeyen bir organizasyon gerçekleştirecek. Başkan , yöneticiler, takım kaptanları ve altyapı sporcuları, özel bir tekneyle 'na hareket edecek. 'ün hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe'yi denizden selamlayacak sarı-lacivertliler, saatler 09.05'i gösterdiğinde saygı duruşunda bulunacak. Bu arada yönetimin özel dronelarla bu töreni kaydettirip, Atatürk anısına hazırlanacak videolarda kullanacağı öğrenildi.

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1907 Derneği ve 1907 Ünifeb Derneği, dün Anıtkabir'i ziyaret etti. Her yıl 10 Kasım'da geleneksel olarak düzenlenen ziyarete Fenerbahçe Kulübü yöneticileri de katıldı. Atatürk'ün ölümünün 81. yıl dönümünde gerçekleştirilen organizasyona 39 ildeki 62 üniversiteden 4 bin öğrenci katıldı.

  1. 10.11.2019
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