Ata’ya selam duracaklar
Fenerbahçe, Atatürk'ün ölüm yıldönümü olan bugün bir anma töreni düzenleyecek. Sarı-lacivertliler bugün Atatürk’ü anacak... Başkan, yöneticiler, takım kaptanları, saatler 09.05’i gösterdiğinde Dolmabahçe’de selam duracak.
Sarı-lacivertliler, daha önce 10 Kasımlar'da görünmeyen bir organizasyon gerçekleştirecek. Başkan Ali Koç, yöneticiler, takım kaptanları ve altyapı sporcuları, özel bir tekneyle Dolmabahçe Sarayı'na hareket edecek. Mustafa Kemal Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe'yi denizden selamlayacak sarı-lacivertliler, saatler 09.05'i gösterdiğinde saygı duruşunda bulunacak. Bu arada yönetimin özel dronelarla bu töreni kaydettirip, Atatürk anısına hazırlanacak videolarda kullanacağı öğrenildi.
12. ADAM ANITKABİR'DE
1907 Fenerbahçe Derneği ve 1907 Ünifeb Derneği, dün Anıtkabir'i ziyaret etti. Her yıl 10 Kasım'da geleneksel olarak düzenlenen ziyarete Fenerbahçe Kulübü yöneticileri de katıldı. Atatürk'ün ölümünün 81. yıl dönümünde gerçekleştirilen organizasyona 39 ildeki 62 üniversiteden 4 bin öğrenci katıldı.
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Toplam 2
Yorum
SERDAR İSTEDİKLERİ BUYDU İSTEDİKLERİNİ ALDILAR TÜRK FUTBOLUNDA HER YIL DÜZENLENEN BU TİYATROL ETKİNLİK SEVENLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR
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Tyler Boyd göz doldurdu
Toplam 2
Yorum
eray zaman gectikçe kendine gelecektir kartal kayra umut boyd kazanç olacak elneny diaby nkoulaku patlama yapamazsa giderler
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Galatasaray'da sular ısınıyor... 'Bu sezon transferleri kim yaptı?'
Toplam 1
Yorum
METİN ELPEZE GEÇEN YIL DEVRE ARASINDA Mbaye Diagne yi alacağınıza onyenkuru yu alsaydınız. Birde Fernandao satmayacaktınız
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