Ata’ya selam duracaklar

Sarı-lacivertliler, daha önce 10 Kasımlar'da görünmeyen bir organizasyon gerçekleştirecek. Başkan Ali Koç, yöneticiler, takım kaptanları ve altyapı sporcuları, özel bir tekneyle Dolmabahçe Sarayı'na hareket edecek. Mustafa Kemal Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe'yi denizden selamlayacak sarı-lacivertliler, saatler 09.05'i gösterdiğinde saygı duruşunda bulunacak. Bu arada yönetimin özel dronelarla bu töreni kaydettirip, Atatürk anısına hazırlanacak videolarda kullanacağı öğrenildi.

12. ADAM ANITKABİR'DE

1907 Fenerbahçe Derneği ve 1907 Ünifeb Derneği, dün Anıtkabir'i ziyaret etti. Her yıl 10 Kasım'da geleneksel olarak düzenlenen ziyarete Fenerbahçe Kulübü yöneticileri de katıldı. Atatürk'ün ölümünün 81. yıl dönümünde gerçekleştirilen organizasyona 39 ildeki 62 üniversiteden 4 bin öğrenci katıldı.