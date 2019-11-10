2018-2019’u ikiye katladılar
Geçtiğimiz yıl tarihinin en kötü dönemini geçiren Fenerbahçe, bu sezonki performansıyla 2018-19'u solladı. Geçtiğimiz sezon 11 hafta sonunda 2 galibiyet, 4 beraberlik, 5 mağlubiyetle 10 puan toplayan sarı-lacivertliler; bu sene 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgiyle 20 puana ulaştı.
Geçtiğimiz yıl tarihinin en kötü dönemini geçiren Fenerbahçe, bu sezonki performansıyla 2018-19'u solladı. Geçtiğimiz sezon 11 hafta sonunda 2 galibiyet, 4 beraberlik, 5 mağlubiyetle 10 puan toplayan sarı-lacivertliler; bu sene 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgiyle 20 puana ulaştı. 2018-19'da 9 gol atıp, 15 gol yiyen Fenerbahçe, bu sezon ise 21 kez fileleri havalandırdı, kalesinde ise 9 gol gördü.
- 10.11.2019
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Toplam 2
Yorum
SERDAR İSTEDİKLERİ BUYDU İSTEDİKLERİNİ ALDILAR TÜRK FUTBOLUNDA HER YIL DÜZENLENEN BU TİYATROL ETKİNLİK SEVENLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR
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Tyler Boyd göz doldurdu
Toplam 2
Yorum
eray zaman gectikçe kendine gelecektir kartal kayra umut boyd kazanç olacak elneny diaby nkoulaku patlama yapamazsa giderler
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Galatasaray'da sular ısınıyor... 'Bu sezon transferleri kim yaptı?'
Toplam 1
Yorum
METİN ELPEZE GEÇEN YIL DEVRE ARASINDA Mbaye Diagne yi alacağınıza onyenkuru yu alsaydınız. Birde Fernandao satmayacaktınız
2018-2019’u ikiye katladılar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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