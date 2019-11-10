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10 Kasım 2019, Pazar
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2018-2019’u ikiye katladılar

2018-2019’u ikiye katladılar

yıl tarihinin en kötü dönemini geçiren , bu sezonki performansıyla 'u solladı. Geçtiğimiz sezon 11 hafta sonunda 2 galibiyet, 4 beraberlik, 5 mağlubiyetle 10 puan toplayan sarı-lacivertliler; bu sene 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgiyle 20 puana ulaştı.

yıl tarihinin en kötü dönemini geçiren , bu sezonki performansıyla 'u solladı. Geçtiğimiz sezon 11 hafta sonunda 2 galibiyet, 4 beraberlik, 5 mağlubiyetle 10 puan toplayan sarı-lacivertliler; bu sene 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgiyle 20 puana ulaştı. 2018-19'da 9 gol atıp, 15 gol yiyen Fenerbahçe, bu sezon ise 21 kez fileleri havalandırdı, kalesinde ise 9 gol gördü.

  1. 10.11.2019
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