2018-2019’u ikiye katladılar

Geçtiğimiz yıl tarihinin en kötü dönemini geçiren Fenerbahçe, bu sezonki performansıyla 2018-19'u solladı. Geçtiğimiz sezon 11 hafta sonunda 2 galibiyet, 4 beraberlik, 5 mağlubiyetle 10 puan toplayan sarı-lacivertliler; bu sene 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgiyle 20 puana ulaştı. 2018-19'da 9 gol atıp, 15 gol yiyen Fenerbahçe, bu sezon ise 21 kez fileleri havalandırdı, kalesinde ise 9 gol gördü.