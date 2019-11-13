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13 Kasım 2019, Çarşamba
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'de startı verildi

Fenerbahçe'de Yeni Malatya startı verildi

'de izin bitti, maçının hazırlıkları başladı. 'nde basına kapalı yapılan idmana, gözünden operasyon geçiren katılmadı, takım antrenör yönetiminde çalıştı.

'de izin bitti, maçının hazırlıkları başladı. 'nde basına kapalı yapılan idmana, gözünden operasyon geçiren katılmadı, takım antrenör yönetiminde çalıştı. Milil oyuncuların yer almadığı çalışmaya U19'dan 5 oyuncu katıldı. Kruse ve Gustavo özel program uygularken, Rami takımla çalıştı.

  1. 13.11.2019
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