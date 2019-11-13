Fenerbahçe'de Yeni Malatya startı verildi

Fenerbahçe'de izin bitti, Yeni Malatya maçının hazırlıkları başladı. Can Bartu Tesisleri'nde basına kapalı yapılan idmana, gözünden operasyon geçiren Ersun Yanal katılmadı, takım antrenör Volkan Kazak yönetiminde çalıştı. Milil oyuncuların yer almadığı çalışmaya U19'dan 5 oyuncu katıldı. Kruse ve Gustavo özel program uygularken, Rami takımla çalıştı.