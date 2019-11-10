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10 Kasım 2019, Pazar
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Fenerbahçeli 13 isme milli davet

Fenerbahçeli 13 isme milli davet

Sarı-lacivertliler, nedeni ile verilen arada 13 futbolcusundan yoksun çalışacak. Kaptan ile , Deniz, Ozan A Milli Takım, Altay , Muhammed U19 formaları giyecek. Zanka, Isla, Zajc, Muriç, Dirar, Rodrigues ve Ferdi de kendi ülkelerinin davet edildi.

Sarı-lacivertliler, nedeni ile verilen arada 13 futbolcusundan yoksun çalışacak. Kaptan ile , Deniz, Ozan A Milli Takım, Altay , Muhammed U19 formaları giyecek. Zanka, Isla, Zajc, Muriç, Dirar, Rodrigues ve Ferdi de kendi ülkelerinin davet edildi. Bu arada , iki günlük iznin ardından 12. haftada oynanacak Malatyaspor maçının hazırlıklarına yarın başlayacak.

  1. 10.11.2019
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