Fenerbahçeli 13 isme milli davet

Sarı-lacivertliler, milli maçlar nedeni ile verilen arada 13 futbolcusundan yoksun çalışacak. Kaptan Emre ile Hasan Ali, Deniz, Ozan A Milli Takım, Altay U21, Muhammed U19 formaları giyecek. Zanka, Isla, Zajc, Muriç, Dirar, Rodrigues ve Ferdi de kendi ülkelerinin milli takımlarına davet edildi. Bu arada Fenerbahçe, iki günlük iznin ardından 12. haftada oynanacak Malatyaspor maçının hazırlıklarına yarın başlayacak.