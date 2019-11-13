İyi ki varsın ‘Aziz’im!
Sakatlığının ardından Fenerbahçe'nin vazgeçilmezleri arasına giren Serdar Aziz, istatistiklerde de öne çıktı. Ligdeki diğer stoperler, maç başına 10.4 top kazanma ortalamasıyla mücadele ederken, Serdar Aziz 12.7 ortalamayla zirveye çıktı.
Sakatlığının ardından Fenerbahçe'nin vazgeçilmezleri arasına giren Serdar Aziz, istatistiklerde de öne çıktı. Ligdeki diğer stoperler, maç başına 10.4 top kazanma ortalamasıyla mücadele ederken, Serdar Aziz 12.7 ortalamayla zirveye çıktı. Bu arada yıldız futbolcu, son oynanan Kasımpaşa maçında 14 kez rakiplerinden top çalarken, bu alanda da en iyisi oldu.
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baksoy Artık kendini kanıtlama zamanı geldi ? Boyu posu yerinde iyi de bir takımdan transfer edildi kendini göstersin artık ?
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