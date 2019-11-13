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13 Kasım 2019, Çarşamba
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İyi ki varsın ‘Aziz’im!

İyi ki varsın ‘Aziz’im!

Sakatlığının ardından 'nin vazgeçilmezleri arasına giren , istatistiklerde de öne çıktı. Ligdeki diğer stoperler, maç başına 10.4 top kazanma ortalamasıyla mücadele ederken, Serdar Aziz 12.7 ortalamayla zirveye çıktı.

Sakatlığının ardından 'nin vazgeçilmezleri arasına giren , istatistiklerde de öne çıktı. Ligdeki diğer stoperler, maç başına 10.4 top kazanma ortalamasıyla mücadele ederken, Serdar Aziz 12.7 ortalamayla zirveye çıktı. Bu arada yıldız futbolcu, son oynanan maçında 14 kez rakiplerinden top çalarken, bu alanda da en iyisi oldu.

  1. 13.11.2019
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