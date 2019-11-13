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13 Kasım 2019, Çarşamba
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'de 3 isim imza atacak

Fenerbahçe'de 3 isim imza atacak

Dirar ile sözleşme yenileyen F.Bahçe, daha sonra , Ozan ve Isla ile masaya oturmuştu. Sezon sonu sözleşmesi bitecek 3 oyuncuyu da kadrosunda tutmayı planlayan sarı-lacivertlilerin yapılan görüşmelerden olumlu sonuç aldığı belirtildi.

Dirar ile sözleşme yenileyen F.Bahçe, daha sonra , Ozan ve Isla ile masaya oturmuştu. Sezon sonu sözleşmesi bitecek 3 oyuncuyu da kadrosunda tutmayı planlayan sarı-lacivertlilerin yapılan görüşmelerden olumlu sonuç aldığı belirtildi. 3 futbolcunun da kısa süre içinde sözleşmelerini yenileyeceği kaydedildi.

  1. 13.11.2019
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