Fenerbahçe'de 3 isim imza atacak

Dirar ile sözleşme yenileyen F.Bahçe, daha sonra Hasan Ali, Ozan ve Isla ile masaya oturmuştu. Sezon sonu sözleşmesi bitecek 3 oyuncuyu da kadrosunda tutmayı planlayan sarı-lacivertlilerin yapılan görüşmelerden olumlu sonuç aldığı belirtildi. 3 futbolcunun da kısa süre içinde sözleşmelerini yenileyeceği kaydedildi.