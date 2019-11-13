Fenerbahçe'de 3 isim imza atacak
Dirar ile sözleşme yenileyen F.Bahçe, daha sonra Hasan Ali, Ozan ve Isla ile masaya oturmuştu. Sezon sonu sözleşmesi bitecek 3 oyuncuyu da kadrosunda tutmayı planlayan sarı-lacivertlilerin yapılan görüşmelerden olumlu sonuç aldığı belirtildi.
Dirar ile sözleşme yenileyen F.Bahçe, daha sonra Hasan Ali, Ozan ve Isla ile masaya oturmuştu. Sezon sonu sözleşmesi bitecek 3 oyuncuyu da kadrosunda tutmayı planlayan sarı-lacivertlilerin yapılan görüşmelerden olumlu sonuç aldığı belirtildi. 3 futbolcunun da kısa süre içinde sözleşmelerini yenileyeceği kaydedildi.
- 13.11.2019
-
Galatasaray'da başkan adayları netleşiyor! Ünal Aysal...
Toplam 2
Yorum
Anadolu Taraftarı Yahu kardeşim! Ne bu İstanbul seviciliği? ARDEN Anadolugücü satılıyor, haciz geldi kulübe, 8 lig düşürüldüler
-
Galatasaray'da başkan adayları netleşiyor! Ünal Aysal...
Toplam 2
Yorum
Furkan Kılıç abi merhaba, saçlarını hangi şampuanla yıkıyorsun?
-
Trabzonspor'da Campi bu kez alkış topladı
Toplam 1
Yorum
baksoy Artık kendini kanıtlama zamanı geldi ? Boyu posu yerinde iyi de bir takımdan transfer edildi kendini göstersin artık ?
Fenerbahçe'de 3 isim imza atacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.