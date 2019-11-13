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13 Kasım 2019, Çarşamba
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'de son vuruş dersi!

Fenerbahçe'de son vuruş dersi!

Ligin en fazla gol pozisyonuna giren takım olan , bunların birçoğundan yararlanamamıştı. , milli arada bu soruna çözüm arayacak.

Ligin en fazla gol pozisyonuna giren takım olan , bunların birçoğundan yararlanamamıştı. , milli arada bu soruna çözüm arayacak. Tecrübeli hoca, pozisyona girme konusunda sıkıntı yaşamayan öğrencilerini son vuruşlar konusunda çalıştıracak.

  1. 13.11.2019
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