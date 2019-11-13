Fenerbahçe'de son vuruş dersi!

Ligin en fazla gol pozisyonuna giren takım olan Fenerbahçe, bunların birçoğundan yararlanamamıştı. Teknik direktör Ersun Yanal, milli arada bu soruna çözüm arayacak. Tecrübeli hoca, pozisyona girme konusunda sıkıntı yaşamayan öğrencilerini son vuruşlar konusunda çalıştıracak.