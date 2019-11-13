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13 Kasım 2019, Çarşamba
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Fenerbahçe'den açıklama: Geçmiş olsun hocam

Fenerbahçe'den açıklama: Geçmiş olsun hocam

, dün gözünden küçük çaplı bir operasyon geçirdi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Yanal'ın gözünden geçirdiği operasyon nedeniyle birkaç gün istirahat edeceği belirtilip, geçmiş olsun mesajı yayımlandı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, dün gözünden küçük çaplı bir operasyon geçirdi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Yanal'ın gözünden geçirdiği operasyon nedeniyle birkaç gün istirahat edeceği belirtilip, geçmiş olsun mesajı yayımlandı.

  1. 13.11.2019
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