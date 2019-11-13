Fenerbahçe'den açıklama: Geçmiş olsun hocam

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, dün gözünden küçük çaplı bir operasyon geçirdi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Yanal'ın gözünden geçirdiği operasyon nedeniyle birkaç gün istirahat edeceği belirtilip, geçmiş olsun mesajı yayımlandı.