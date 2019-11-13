Fenerbahçe'den açıklama: Geçmiş olsun hocam
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, dün gözünden küçük çaplı bir operasyon geçirdi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Yanal'ın gözünden geçirdiği operasyon nedeniyle birkaç gün istirahat edeceği belirtilip, geçmiş olsun mesajı yayımlandı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, dün gözünden küçük çaplı bir operasyon geçirdi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Yanal'ın gözünden geçirdiği operasyon nedeniyle birkaç gün istirahat edeceği belirtilip, geçmiş olsun mesajı yayımlandı.
- 13.11.2019
-
Galatasaray'da başkan adayları netleşiyor! Ünal Aysal...
Toplam 2
Yorum
Anadolu Taraftarı Yahu kardeşim! Ne bu İstanbul seviciliği? ARDEN Anadolugücü satılıyor, haciz geldi kulübe, 8 lig düşürüldüler
-
Galatasaray'da başkan adayları netleşiyor! Ünal Aysal...
Toplam 2
Yorum
Furkan Kılıç abi merhaba, saçlarını hangi şampuanla yıkıyorsun?
-
Trabzonspor'da Campi bu kez alkış topladı
Toplam 1
Yorum
baksoy Artık kendini kanıtlama zamanı geldi ? Boyu posu yerinde iyi de bir takımdan transfer edildi kendini göstersin artık ?
Fenerbahçe'den açıklama: Geçmiş olsun hocam haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.