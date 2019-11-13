Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan Mevlüt'e: Daha iyi olmalısın

Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen isimlerden biri de Mevlüt Erdinç'ti. 5 maçta 129 dakika sahada kalan yıldız futbolcu, henüz golle tanışamazken, hocası Ersun Yanal'dan da uyarı aldı. Yanal'ın daha çok çalışmasını istediği Mevlüt'e, "Fenerbahçe'ye katkı sağlayacağına inancım tam. Ancak daha dikkatli olmasın" dedi.