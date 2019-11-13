Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan Mevlüt'e: Daha iyi olmalısın
Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen isimlerden biri de Mevlüt Erdinç'ti. 5 maçta 129 dakika sahada kalan yıldız futbolcu, henüz golle tanışamazken, hocası Ersun Yanal'dan da uyarı aldı.
Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen isimlerden biri de Mevlüt Erdinç'ti. 5 maçta 129 dakika sahada kalan yıldız futbolcu, henüz golle tanışamazken, hocası Ersun Yanal'dan da uyarı aldı. Yanal'ın daha çok çalışmasını istediği Mevlüt'e, "Fenerbahçe'ye katkı sağlayacağına inancım tam. Ancak daha dikkatli olmasın" dedi.
- 13.11.2019
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baksoy Artık kendini kanıtlama zamanı geldi ? Boyu posu yerinde iyi de bir takımdan transfer edildi kendini göstersin artık ?
Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan Mevlüt'e: Daha iyi olmalısın haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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