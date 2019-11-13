Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan Mevlüt'e: Daha iyi olmalısın - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
13 Kasım 2019, Çarşamba
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'de 'dan Mevlüt'e: Daha iyi olmalısın

Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan Mevlüt'e: Daha iyi olmalısın

Sezon başında büyük umutlarla edilen isimlerden biri de 'ti. 5 maçta 129 dakika sahada kalan yıldız futbolcu, henüz golle tanışamazken, hocası 'dan da uyarı aldı.

Sezon başında büyük umutlarla edilen isimlerden biri de 'ti. 5 maçta 129 dakika sahada kalan yıldız futbolcu, henüz golle tanışamazken, hocası 'dan da uyarı aldı. Yanal'ın daha çok çalışmasını istediği Mevlüt'e, "'ye katkı sağlayacağına inancım tam. Ancak daha dikkatli olmasın" dedi.

  1. 13.11.2019
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