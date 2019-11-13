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13 Kasım 2019, Çarşamba
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'ye gözdağı!

Fenerbahçe'ye gözdağı!

deplasmanından 1 puanla dönen Y.Malatya, milli ara sonrası karşılaşacağı şampiyonluk adayı 'ye bileniyor. , "Topladığımız 19 puanla zirve mücadelesinin içerisindeyiz. İyi durumda olduğumuzu söyleyebilirim. Hedefimiz Fenerbahçe'yi yenmek" diye iddialı konuştu.

deplasmanından 1 puanla dönen Y.Malatya, milli ara sonrası karşılaşacağı şampiyonluk adayı 'ye bileniyor. , "Topladığımız 19 puanla zirve mücadelesinin içerisindeyiz. İyi durumda olduğumuzu söyleyebilirim. Hedefimiz Fenerbahçe'yi yenmek" diye iddialı konuştu.

  1. 13.11.2019
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