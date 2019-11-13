Fenerbahçe'ye gözdağı!
Göztepe deplasmanından 1 puanla dönen Y.Malatya, milli ara sonrası karşılaşacağı şampiyonluk adayı Fenerbahçe'ye bileniyor. Sportif Direktör Ali Ravcı, "Topladığımız 19 puanla zirve mücadelesinin içerisindeyiz. İyi durumda olduğumuzu söyleyebilirim. Hedefimiz Fenerbahçe'yi yenmek" diye iddialı konuştu.
Göztepe deplasmanından 1 puanla dönen Y.Malatya, milli ara sonrası karşılaşacağı şampiyonluk adayı Fenerbahçe'ye bileniyor. Sportif Direktör Ali Ravcı, "Topladığımız 19 puanla zirve mücadelesinin içerisindeyiz. İyi durumda olduğumuzu söyleyebilirim. Hedefimiz Fenerbahçe'yi yenmek" diye iddialı konuştu.
- 13.11.2019
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