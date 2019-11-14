Levent şoku!
Kayseri, 3 sezon önce İsviçre'nin Grasshoppers takımından aldığı 25 yaşındaki stoperi Levent Gülen'den gelen sakatlık haberiyle sarsıldı. Ön çapraz bağlarından ameliyat olan genç futbolcunun 6 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.
Kayseri, 3 sezon önce İsviçre'nin Grasshoppers takımından aldığı 25 yaşındaki stoperi Levent Gülen'den gelen sakatlık haberiyle sarsıldı. Ön çapraz bağlarından ameliyat olan genç futbolcunun 6 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Levent, bu sezon 3 karşılaşmada oynadı.
- 14.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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