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14 Kasım 2019, Perşembe
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Levent şoku!

Levent şoku!

, 3 sezon önce 'nin Grasshoppers takımından aldığı 25 yaşındaki stoperi 'den gelen sakatlık haberiyle sarsıldı. Ön çapraz bağlarından ameliyat olan genç futbolcunun 6 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

, 3 sezon önce 'nin Grasshoppers takımından aldığı 25 yaşındaki stoperi 'den gelen sakatlık haberiyle sarsıldı. Ön çapraz bağlarından ameliyat olan genç futbolcunun 6 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Levent, bu sezon 3 karşılaşmada oynadı.

  1. 14.11.2019
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