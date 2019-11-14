A.Gücü’nde yine kenetleneceğiz - Son dakika MKE Ankaragücü haberleri - Fotomaç - Son dakika MKE Ankaragücü haberleri - Fotomaç
14 Kasım 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler MKE Ankaragücü Haberleri Ankaragücü’nde yine kenetleneceğiz

’nde yine kenetleneceğiz

Ankaragücü’nde yine kenetleneceğiz

'yle sezon sonuna kadar anlaşan eski çalıştırıcısı , ayağının tozuyla A 'a çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kaplan, "Özellikle geçen sezon kenetlenerek büyük bir başarı elde ettik." dedi.

'yle sezon sonuna kadar anlaşan eski çalıştırıcısı , ayağının tozuyla A 'a çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kaplan, "Özellikle geçen sezon kenetlenerek büyük bir başarı elde ettik. Bütün gücüm ve mücadelemle yine takımımızı ligde rahat bir konuma taşımak için çalışacağım" diye konuştu.

  1. 14.11.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ankaragücü’nde yine kenetleneceğiz haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN