Ankaragücü’nde yine kenetleneceğiz
Ankaragücü'yle sezon sonuna kadar anlaşan eski çalıştırıcısı Mustafa Kaplan, ayağının tozuyla A Spor'a çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kaplan, "Özellikle geçen sezon kenetlenerek büyük bir başarı elde ettik." dedi.
Ankaragücü'yle sezon sonuna kadar anlaşan eski çalıştırıcısı Mustafa Kaplan, ayağının tozuyla A Spor'a çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kaplan, "Özellikle geçen sezon kenetlenerek büyük bir başarı elde ettik. Bütün gücüm ve mücadelemle yine takımımızı ligde rahat bir konuma taşımak için çalışacağım" diye konuştu.
- 14.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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