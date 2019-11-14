Ankaragücü’nde yine kenetleneceğiz

Ankaragücü'yle sezon sonuna kadar anlaşan eski çalıştırıcısı Mustafa Kaplan, ayağının tozuyla A Spor'a çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kaplan, "Özellikle geçen sezon kenetlenerek büyük bir başarı elde ettik. Bütün gücüm ve mücadelemle yine takımımızı ligde rahat bir konuma taşımak için çalışacağım" diye konuştu.