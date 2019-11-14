Ankaragücü Mustafa Kaplan yönetiminde ilk antrenmanını yaptı - Son dakika MKE Ankaragücü haberleri - Fotomaç
14 Kasım 2019, Perşembe
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Ankaragücü Mustafa Kaplan yönetiminde ilk antrenmanını yaptı

Ankaragücü Mustafa Kaplan yönetiminde ilk antrenmanını yaptı

ekibi Ankaragücü, yeni teknik direktörü Mustafa Kaplan yönetiminde çalışmalarına başladı. 'nde düzenlenen antrenman, 1 saat 10 dakika sürdü. Milli takımlarında yer alan Michal Pazdan, Dever Orgill ve Wilfred Moke, antrenmanda yer almadı.

Ligde 23 Kasım Cumartesi günü 'u ağırlayacak başkent temsilcisi, yeni teknik direktörü Mustafa Kaplan yönetiminde ilk idmanını gerçekleştirdi.

'nde düzenlenen antrenman, 1 saat 10 dakika sürdü. Milli takımlarında yer alan Michal Pazdan, Dever Orgill ve Wilfred Moke, antrenmanda yer almadı.

  1. 14.11.2019
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