"Yalnız kaldım yasak kalksın"
Ankaragücü'nün 29 yaşındaki Jamaikalı golcüsü Dever Orgill, "Transfer yasağı kalksa iyi olur. Bazen kendimi yalnız hissediyorum" ifadelerini kullandı.
Ankaragücü'nün 29 yaşındaki Jamaikalı golcüsü Orgill, yönetime çağrıda bulundu. Orgill, "Transfer yasağı kalksa iyi olur. Bazen kendimi yalnız hissediyorum" dedi. Öte yandan G.Birliği başkanı Murat Cavcav, A.Gücü'nde başkanlığa seçilen Fatih Mert'i ziyaret etti.
- 15.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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