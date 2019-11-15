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15 Kasım 2019, Cuma
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"Yalnız kaldım yasak kalksın"

"Yalnız kaldım yasak kalksın"

'nün 29 yaşındaki Jamaikalı golcüsü Dever , " yasağı kalksa iyi olur. Bazen kendimi yalnız hissediyorum" ifadelerini kullandı.

'nün 29 yaşındaki Jamaikalı golcüsü , yönetime çağrıda bulundu. Orgill, " yasağı kalksa iyi olur. Bazen kendimi yalnız hissediyorum" dedi. Öte yandan G.Birliği başkanı Murat Cavcav, A.Gücü'nde başkanlığa seçilen Fatih Mert'i ziyaret etti.

  1. 15.11.2019
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