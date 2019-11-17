Trabzonspor MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
17 Kasım 2019, Pazar
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maçının hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü

, 'in 12. haftasında 23 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Başkent ekiplerinden ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, kısa mesafe koşuları ile dar alanda maç yapıldı.

Yarını izinli geçirecek bordo-mavililer, salı günü maçının hazırlıklarını sürdürecek.

  1. 17.11.2019
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