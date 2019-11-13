Kaplan'la 4. kez
Sürpriz bir kararla Metin Diyadin'le yollarını ayıran, ligde 17. sıradaki A.Gücü, geçen sezon takımı ligde tutan Mustafa Kaplan'la sezon sonuna kadar anlaştı.
Geçen sezon devre arasında sarı-lacivertli takımın başına geçen Kaplan, sezon sonunda sarı-lacivertlilerden ayrılmış ve bir başka Ankara ekibi G.Birliği'nin yolunu tutmuştu. 52 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcı, Gençler'de 9. Hafta görevde kalırken, 29 Ekim'de takımdan ayrılmıştı.
ANKARA DIŞINA BİR KEZ ÇIKTI
Başkent ekibinde geçtiğimiz hafta başkanlığa seçilen Fatih Mert yönetiminin teknik direktörlüğe getirdiği Mustafa Kaplan, 9 hafta çalıştığı kırmızı-siyahlılarda, 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgi aldı. Ankara takımlarının hocası olarak dikkat çeken deneyimli teknik adam, 5 kez G.Birliği, 4 kez Hacettepe'de görev alırken, bu dönemle birlikte 4. kez A.Gücü'nün başına geçecek. Kaplan, Ankara dışında sadece Giresun'da 3 ay teknik direktörlük yaptı.
- 13.11.2019
-
Galatasaray'da başkan adayları netleşiyor! Ünal Aysal...
Toplam 2
Yorum
Anadolu Taraftarı Yahu kardeşim! Ne bu İstanbul seviciliği? ARDEN Anadolugücü satılıyor, haciz geldi kulübe, 8 lig düşürüldüler
-
Galatasaray'da başkan adayları netleşiyor! Ünal Aysal...
Toplam 2
Yorum
Furkan Kılıç abi merhaba, saçlarını hangi şampuanla yıkıyorsun?
-
Trabzonspor'da Campi bu kez alkış topladı
Toplam 1
Yorum
baksoy Artık kendini kanıtlama zamanı geldi ? Boyu posu yerinde iyi de bir takımdan transfer edildi kendini göstersin artık ?
Kaplan'la 4. kez haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.