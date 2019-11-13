Kaplan'la 4. kez

Geçen sezon devre arasında sarı-lacivertli takımın başına geçen Kaplan, sezon sonunda sarı-lacivertlilerden ayrılmış ve bir başka Ankara ekibi G.Birliği'nin yolunu tutmuştu. 52 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcı, Gençler'de 9. Hafta görevde kalırken, 29 Ekim'de takımdan ayrılmıştı.



ANKARA DIŞINA BİR KEZ ÇIKTI

Başkent ekibinde geçtiğimiz hafta başkanlığa seçilen Fatih Mert yönetiminin teknik direktörlüğe getirdiği Mustafa Kaplan, 9 hafta çalıştığı kırmızı-siyahlılarda, 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgi aldı. Ankara takımlarının hocası olarak dikkat çeken deneyimli teknik adam, 5 kez G.Birliği, 4 kez Hacettepe'de görev alırken, bu dönemle birlikte 4. kez A.Gücü'nün başına geçecek. Kaplan, Ankara dışında sadece Giresun'da 3 ay teknik direktörlük yaptı.