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13 Kasım 2019, Çarşamba
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Kaplan'la 4. kez

Kaplan'la 4. kez

Sürpriz bir kararla 'le yollarını ayıran, ligde 17. sıradaki A.Gücü, geçen sezon takımı ligde tutan 'la sezon sonuna kadar anlaştı.

Geçen sezon devre arasında sarı-lacivertli takımın başına geçen Kaplan, sezon sonunda sarı-lacivertlilerden ayrılmış ve bir başka ekibi G.Birliği'nin yolunu tutmuştu. 52 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcı, Gençler'de 9. Hafta görevde kalırken, 29 Ekim'de takımdan ayrılmıştı.

ANKARA DIŞINA BİR KEZ ÇIKTI
Başkent ekibinde geçtiğimiz hafta başkanlığa seçilen Fatih Mert yönetiminin teknik direktörlüğe getirdiği , 9 hafta çalıştığı kırmızı-siyahlılarda, 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgi aldı. Ankara takımlarının hocası olarak dikkat çeken deneyimli teknik adam, 5 kez G.Birliği, 4 kez Hacettepe'de görev alırken, bu dönemle birlikte 4. kez A.Gücü'nün başına geçecek. Kaplan, Ankara dışında sadece 'da 3 ay teknik direktörlük yaptı.

  1. 13.11.2019
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